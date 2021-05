David Ellefson de Megadeth dit qu’il est difficile pour les jeunes de digérer émotionnellement d’être critiqués sur les réseaux sociaux

Dans une nouvelle interview avec le podcast “Into The Necrosphere”, MEGADETH bassiste David Ellefson on lui a demandé quel conseil il avait pour les jeunes qui ont perdu leur chemin et qui ont besoin de changer leur vie ou qui ont besoin de se remettre sur la bonne voie. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, je ne donne pas de conseils, mais je peux simplement partager ma propre expérience. Et j’étais cette personne où, à 23 ans, [I was] tendu, [we were signed to] Registres du Capitole, [and] notre groupe [was] on fait bien. Tous les problèmes que nous avons rencontrés étaient dus à un style de vie lié à la drogue et à l’alcool. Notre manager est entré et a dit: «Hé, l’avenir s’annonce radieux. C’est à vous. Mais vous devez vous nettoyer. Vous devez le faire ensemble. Et c’était intéressant, parce que c’était juste à un moment où d’autres groupes célèbres que nous connaissons devenaient également clean. Et le temps où l’industrie de la musique mettait beaucoup d’argent sur des stars du rock junkies foutues, ce jour-là était après. Et ils l’ont dit très clairement, comme: «Cette fête est terminée. Nous ne traitons pas de cela. Nous sommes ici pour réussir, gagner de l’argent, réussir et aller au sommet. Et si vous pouvez être défoncé en le faisant, alors allons-y, mais si vous ne pouvez pas, alors vous devez changer vos habitudes, car nous allons au sommet. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre avec nous, nous vous déposerons ici. Profite du reste de ta vie. ‘ Et j’ai entendu cela très clairement. Et j’ai reçu ce message très tôt. J’étais comme: ‘Ouais, la fête doit s’arrêter, mec. Parce que je suis ici pour la musique, et c’est ma passion et mon ambition de le faire professionnellement. ”

“Il y a de l’aide là dehors,” Ellefson a continué. “La communauté du rétablissement est là-bas. Il y a beaucoup de dépression et d’autres choses dont on parle maintenant. C’est beaucoup plus compact et pressurisé à cause des médias sociaux. Les choses sont immédiates et les gens peuvent voir ce que les autres disent à leur sujet. Et quand vous êtes jeune, l’opinion des gens sur vous, en particulier vos amis ou vos ennemis, ces choses peuvent changer l’arc de votre vie. J’ai parlé à beaucoup de jeunes fans qui vivent cela. Et ils sont vraiment déprimés et déprimés et même suicidaire à cause de ce que les gens disent d’eux sur les réseaux sociaux, j’en ai parlé à mes propres enfants.

«Là où les gens parlaient dans votre dos, maintenant ils parlent simplement derrière votre dos en public sur les réseaux sociaux, et c’est blessant – c’est blessant pour les gens. Et c’est difficile pour une personne plus jeune de digérer émotionnellement cela et de gérer cela.

“Donc, il y a de l’aide là-bas, et je dirais que si vous avez du mal avec elle, il y a des options; il y a des moyens de s’en sortir et il y a des moyens de s’améliorer. Veuillez demander de l’aide. Vivez pour combattre un autre jour. Utilisez le le pouvoir de la musique, si vous en avez besoin, pour vous motiver.

“On nous a dit beaucoup de nos MEGADETH les chansons ont été très inspirantes pour les gens, ” Ellefson ajoutée. “Alors, regardez, tournez-vous vers la musique, tournez-vous vers les arts, si cela vous aide à faire face. Mais certainement obtenir de l’aide.

«J’entends les gens dire: ‘Oh, Dieu ne vous donne jamais plus que ce que vous pouvez supporter.’ Et je n’ai jamais entendu une déclaration aussi fausse. Dieu nous donne toujours plus que ce que nous pouvons supporter parce que nous sommes censés compter sur lui, pas sur nous. C’est celui qui dit: “Je peux gérer ça tout seul.” ‘ C’est comme: “Non, tu ne l’es pas. Tu n’étais jamais censé le faire.” Nous sommes ici pour faire partie d’une chose plus grande, et le créateur qui nous a créés et nous a mis ici, nous sommes censés aller vers lui. C’est le père qui préside à tout. “

De retour en 2014, Ellefson, qui a célébré le 31e anniversaire de sa sobriété le mois dernier, a parlé aux étudiants du lycée Fountain Hills de Fountain Hills, en Arizona, de ses tentatives infructueuses de réadaptation, ainsi que de son rétablissement. Ellefson, devenu pasteur luthérien il y a quelques années, s’est finalement tourné vers la foi comme méthode pour résoudre sa toxicomanie.

«J’avais 15 ans quand j’ai commencé à boire», a-t-il déclaré au public, selon Le temps de Fountain Hills. «J’ai commencé à fumer de la marijuana à 16 ans, et j’ai juste suivi avec de la cocaïne et de l’héroïne.

Il a poursuivi: “L’héroïne est une drogue insidieuse et sournoise. Et j’étais complètement accro.”

Selon Ellefson, il a finalement touché le fond après avoir été en cure de désintoxication trois fois. “Et j’ai dit: ‘Seigneur, aidez-moi s’il vous plaît,'” dit-il.

«Quand j’ai finalement touché ce fond, je me suis réveillé le lendemain, je n’ai pas pris de drogue et je n’ai pas bu», a-t-il déclaré. “Et je ne l’ai pas fait le deuxième jour ou le troisième jour.”

Ellefson a fait de son mieux pour dissuader les élèves de se droguer et de boire de l’alcool, en disant: «Vous ne savez pas si vous allez prendre un verre, puis montez dans la voiture pour rentrer chez vous et tuer quelqu’un, ou vous suicider, mais ça arrive . Et vous ne savez pas si fumer du pot une fois ne va pas conduire à plus. Mais je peux vous dire ceci: la meilleure façon d’être absolument sûr est de ne pas commencer. Ne commencez pas. “

Il ajouta: “[Addiction is] sorte de chose amusante. La dépendance est un mensonge. Il aime vous mettre seul parce que lorsque vous êtes seul, cette dépendance vous parlera et essaiera de vous y ramener. Et la dépendance, même si elle peut vous faire sentir unique, enlève complètement notre caractère unique. Nous sommes comme tous les autres drogués. La consommation d’alcool et de drogues est un égalisateur. Nous nous fondons simplement. Ainsi, la meilleure partie de nous disparaît. ”