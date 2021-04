David Ellefson de Megadeth et Frank Bello d’Anthrax collaborent avec le fabricant de bijoux à cordes de guitare Strüng

Strüng est une marque lifestyle pour les mélomanes faite par des musiciens Jenny Mann et Tim Barbour qui ont découvert un moyen unique de réutiliser leurs cordes de guitare cassées et de les transformer en bijoux distinctifs pour les hommes et les femmes sur le thème d’une chanson classique. Avec plus de 80 titres allant dans des genres tels que rock / métal, country / blues, hip-hop / rap et musique classique parmi lesquels choisir, les clients peuvent porter leur chanson préférée en commandant l’un de leurs bracelets, colliers ou boucles d’oreilles personnalisés, assortis charme. Les articles supplémentaires de la boutique comprennent des colliers de cymbales à tambour unisexes, des bracelets de perles, des accords de collier ras du cou et plus encore. Strüng a également une boutique personnalisable «Send-a-Song» où les acheteurs peuvent choisir leur propre chanson et leur charme assorti.

La société s’est également associée à plusieurs musiciens célèbres pour leur ligne en édition limitée Cordé en direct, qui propose des designs uniques fabriqués avec des cordes de guitare utilisées / jouées et comprend une carte d’authenticité signée. Une partie des bénéfices est reversée à un organisme de bienfaisance au choix de l’artiste. Les collaborations d’artistes actuelles et à venir incluent David Ellefson (MEGADETH), Frank Bello (ANTHRAX) et Kurt Blankenship (HED PE) – Juste pour en nommer quelques-uns.

Selon Guitar Girl Magazine, l’idée de Strüng est né en 2012 lorsque Mann et Barbour, membres originaux du groupe de rock BLAMESHIFT, a passé plus de 200 jours à visiter le pays et Jenny remarqué toutes les cordes que le guitariste Tim changeait constamment et partait partout dans le bus de tournée. Cela l’a inspirée à fabriquer des bracelets à partir des cordes usagées et elle a commencé à les vendre à leur table de vente lors de salons.

Vue Strüngtoute la collection sur www.getstrung.com.



