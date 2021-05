David Ellefson de Megadeth repousse la “ désinformation ” sur les “ interactions privées et adultes ” avec une femme

MEGADETH bassiste David Ellefson a repoussé les allégations d’irrégularité impliquant des interactions «privées» et «adultes» qu’il a eues avec une femme autre que son épouse.

David a apparemment décidé de répondre aux allégations après qu’une série de conversations intimes et de vidéos explicites aient été divulguées en ligne au cours du week-end.

Plus tôt ce matin, Ellefsonest vérifié Instagram compte, ainsi que son compte personnel Facebook compte, ont été mis à jour avec la déclaration suivante du musicien de 56 ans:

“Chers fans et amis,

“Comme vous le savez peut-être ou non, certaines conversations et interactions privées et personnelles ont fait surface en ligne, diffusées avec mauvaise intention par un tiers qui n’était pas autorisé à les avoir ou à les partager. Bien que certainement embarrassant, je tiens à aborder la question aussi ouvertement et honnêtement que possible.

«Bien que ce ne soit pas quelque chose dont je suis fier, ce sont des interactions privées entre adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour nuire au maximum à ma réputation, à ma carrière et à ma famille.

“L’autre partie impliquée a fait une déclaration que vous pouvez voir ci-dessous. Je la remercie de l’avoir fait et j’espère que cela clarifiera que la situation n’était pas du tout telle que présentée.

“Humblement vôtre,

“David Ellefson“

Dans la déclaration Ellefson partagée qui a apparemment été faite par l’autre partie impliquée, la femme en question a écrit: “Je suis la fille dont les gens parlent dans les messages sur David Ellefson en ce moment et je veux juste raconter ma version de l’histoire parce que les gens partagent de la désinformation et que la situation devient incontrôlable sans que la vérité soit là.

“Oui, ces appels vidéo ont eu lieu, mais c’est moi qui les ai initiés et je n’ai jamais été mineur, j’ai toujours été un adulte consentant. Rien d’inapproprié ne s’est jamais produit auparavant. Tout était consensuel, je ne suis pas une victime et je Je n’ai pas été soigné le moins du monde car c’est moi qui l’ai initié. J’étais juste assez naïf pour l’enregistrer et le partager avec un ami sans sa permission. Au final, tout était consensuel et tout en ligne.

«Je ne sais pas comment cela est arrivé à ce point, mais beaucoup d’informations sont laissées de côté par les gens qui essaient délibérément de lui faire du mal.

“Je demanderais à toute personne partageant ces vidéos privées personnelles ou toute information erronée à leur sujet de s’arrêter.”

David, devenu pasteur luthérien il y a quelques années, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils seraient sortis ensemble pendant six ans après s’être réunis en 1988. Après deux jours de fiançailles, ils se sont mariés le 2 avril 1994. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grace (22).