David Ellefson de Megadeth sur Dave Mustaine: “ Il y a un véritable amour fraternel entre nous ”

Dans une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man, MEGADETH bassiste David Ellefson réfléchi sur le fait qu’il a pu reconstruire sa relation avec le leader du groupe, Dave Mustaine, même après l’avoir poursuivi en 2004 pour 18,5 millions de dollars, alléguant que Mustaine lui devait encore des marchandises substantielles et des redevances d’édition. En janvier 2005, l’affaire a été rejetée par le tribunal, et cinq ans plus tard, Ellefson rejoint MEGADETH.

“Je pense Dave et je suis tous les deux très reconnaissants, nous sommes très reconnaissants d’avoir pu faire amende honorable et surmonter cela, ” Ellefson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je pense entre Dave et moi, il y a un véritable amour fraternel entre nous, tout comme les frères. D’une certaine manière, nous sommes peut-être des frères que nous n’avions pas nous-mêmes. Dave a grandi avec des sœurs. J’avais un frère aîné, mais il est resté pour diriger la ferme, et quand j’ai déménagé à Los Angeles, Dave est en quelque sorte devenu un frère aîné pour moi pour m’aider à apprendre les rues et à apprendre à vivre à Los Angeles. Dave et je partage beaucoup d’histoire. Avant les épouses, les familles, tout ce que nous avons dans nos vies aujourd’hui, il y avait moi et Dave; nous étions avant tout cela. Nous pouvons toujours y revenir.

«Les gens sont étonnés», a-t-il poursuivi. “Chris Adler [former LAMB OF GOD drummer], quand il coupait le «Dystopie» enregistrer, et certainement Kiko [Loureiro, MEGADETH guitarist] et même Poignard [Verbeuren, MEGADETH drummer], quand les gens sont assis dans une pièce et qu’ils m’entendent et Dave partager des histoires sur des choses, nous pouvons presque finir les phrases de l’autre parfois parce que nous savons en quelque sorte ce que l’autre va se dire. C’est le vrai cœur et l’âme d’une amitié. Deux amis ne seront pas toujours d’accord sur tout; vous ne vous entendrez pas toujours sur chaque sujet. Il n’y a rien de mal à accepter d’être en désaccord. Dave effectivement eu une excellente citation une fois. Il a dit: ‘Hé, si moi et David d’accord sur tout, l’un de nous n’est pas nécessaire. Alors parfois, le fait que vous puissiez être d’accord pour être en désaccord et que vous puissiez avoir des opinions différentes, c’est ce qui le rend coloré. C’est ce qui se pousse mutuellement, c’est ce qui nous aide à nous garder mutuellement en échec, et j’aimerais penser que cela nous a améliorés tous les deux au fil des ans. “

Septembre dernier, Mustaine parlé de Ellefsonle procès de lors d’une apparition sur Fox Sports 910de “Freak Nation”. À l’époque, il a déclaré: “Je pense que le pardon est une chose super cool. Quand David Ellefson m’a poursuivi pour 18 millions et demi de dollars, et le juge l’a rejeté et lui a ensuite fait payer beaucoup d’argent en plus de cela, il s’est fait remettre son cul en public. Et j’ai été vraiment, vraiment, vraiment blessé par les choses qu’il a dites à mon sujet. Et j’ai pensé: ‘Vous savez quoi? Si je ne le revois plus jamais, je suppose que tout ira bien. Et j’étais triste, mais je pensais qu’il était parti. Un jour, je rentrais de Dallas à la maison et le vol s’est arrêté à [Ellefson‘s hometown of] Phoenix, et pour une raison stupide, je l’ai appelé et j’ai dit: “Hé, tu veux dîner?” Et il a dit: «Oui». Alors nous sommes sortis. Et la première chose qu’il a dite a été: “Je veux te dire, c’était la chose la plus stupide que j’ai jamais faite en te poursuivant, et je veux m’excuser.” Et je l’ai regardé et j’ai attendu un moment, et j’ai dit: ‘Dave, Je vous pardonne. Je te pardonne complètement. Je vous aime.’ Et c’était fini comme ça. Et je pense que c’est vraiment quelque chose de génial que les gens devraient emporter avec eux aujourd’hui, quiconque écoute ça. Il y a peut-être quelqu’un à qui vous devez pardonner ou à qui vous devez vous excuser, mais je vais vous dire ce que – ça fait [you feel] beaucoup mieux à la fin de la journée. “

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer.

Mustaine réformé MEGADETH Il y a 17 ans. À l’origine pour enregistrer un album solo, Mustaine fait appel à des musiciens de studio pour jouer sur ce qui est finalement devenu MEGADETH2004 “Le système a échoué” album de retour, recrutant par la suite d’anciens TERRE GELÉE bassiste James MacDonough prendre Ellefesonplace pour le cycle de tournée de l’album.

Dans son procès en 2004 contre Mustaine, Ellefson a affirmé qu’il “avait tenté de résoudre ses différends avec Mustaine à l’amiable et proposé de continuer à performer avec [MEGADETH]. “Cependant, ses” offres ont été accueillies par des insultes verbales, des menaces, des mensonges et des invectives continues de Mustaine. ” Ellefson a aussi dit que Mustaine – un vétéran d’au moins 17 séjours en cure de désintoxication, selon le bassiste – en colère Ellefson, ancien toxicomane, pour avoir abandonné sa propre habitude. Selon Ellefsonles papiers du tribunal, la bataille du groupe s’est propagée sur Internet lorsque Mustaine Posté sur Megadeth.com cette Ellefson essayait de lui extorquer.

Mustaine a donné sa version de la raison pour laquelle les retrouvailles de 2004 avec Ellefson n’a pas abouti dans un message publié sur le MEGADETH site Internet. Dans un long essai, Mustaine a prétendu que Ellefson a manqué plusieurs délais pour accepter son offre, qui comprenait 20% des redevances d’artiste sur “Le système a échoué”, aucune des redevances d’édition et un salaire de 2 500 $ par semaine pendant que la bande était en déplacement.

Dans son premier mémoire, Ellefson a admis qu’il est devenu salarié à son retour MEGADETH Il y a 11 ans. Il a dit Metal-Rules.com dans une interview: “Passer du statut de co-fondateur à celui de musicien sideman était au départ la raison pour laquelle je ne suis pas revenu en 2004. Je n’étais pas content des participations qui m’ont été présentées. Ces derniers temps, en revenant, J’ai trouvé une grande joie à faire de la musique avec beaucoup d’autres personnes dans d’autres contextes, ce qui m’a aidé à retomber amoureux de la musique. Maintenant, je peux revenir ou entrer dans des situations musicales et être là pour un but et un niveau de Être un sideman vous dispense d’être impliqué dans toutes les autres choses. À ce stade de ma vie, je préférerais laisser ces choses sur la touche. Comme American Express dit, «l’adhésion a ses privilèges», être un sideman a ses avantages. Dans mon cas, cela aide aussi à conserver une amitié. Pour avoir une amitié, j’ai dû abandonner une partie de la propriété. ”