MEGADETH bassiste David Ellefson a parlé à Sonic Perspectives de l’avancement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe jusqu’en 2016 «Dystopie» album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons un credo – nous parlons de ce que nous avons fait, nous ne parlons pas de ce que nous allons faire. Et c’est en quelque sorte une bonne façon de rouler, parce que les choses peuvent changer.

« Dave [Mustaine, MEGADETH leader], Je suppose, a révélé un titre d’album potentiel, peut-être un titre de chanson ou deux, mais tout est un travail en cours. Donc jusqu’à ce que ce soit fait, fait, fait… Nous avons littéralement changé les titres d’albums, comme, juste avant d’être prêt à appuyer sur le bouton d’impression et à commencer à imprimer le truc.

« Mais ça sonne bien, et ça se passe bien. Et ça a été amusant d’avoir le temps », a-t-il poursuivi.

« Tu as toute ta vie pour faire ton premier album et environ neuf mois pour faire ton second. Et ça a été vraiment sympa, après toutes ces années, et l’album seize, d’avoir plusieurs années pour faire cet album, d’où nous avons commencé.

« Nous sortions «Dystopie». Je pense que nous avons relevé la barre pour MEGADETH [with that album]. Nous avons en quelque sorte recalibré le son du groupe, et la programmation, bien sûr, est incroyablement qualifiée, [with] de très bons joueurs. Donc, je pense que nous avons en quelque sorte recadré le tout, et c’était un très bon point de départ, car la barre était très haute. Et c’est, comme, comment pouvons-nous l’élever à partir de là? C’est donc bien d’avoir le temps que nous avons eu pour y travailler. «

En février dernier, Mustaine dit lors d’un épisode de son Gimme Radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » qu’il avait « presque fini » d’enregistrer les voix pour le nouveau MEGADETH LP. Il a également dit qu’il venait de recevoir « un lyrique vraiment cool » de Ellefson qu’il avait l’intention de transformer en chanson. En outre, il a révélé que l’album comprendra une piste de couverture non encore divulguée.

En janvier, Ellefson dit au « Icônes Rock ‘N’ Roll avec Bode James » podcast le titre de travail récemment annoncé pour MEGADETHl’album à venir, « Les malades, les mourants et les morts », finira probablement par être modifié avant la sortie du LP.

Les premières sessions du LP ont eu lieu en 2019 avec le coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur «Dystopie».

«Dystopie», dont la chanson titre a été récompensée dans la catégorie « Best Metal Performance » au 2017 Grammy Awards, guitariste brésilien marqué Kiko Loureiroles débuts de l’enregistrement avec MEGADETH.

MEGADETHLa gamme actuelle est complétée par un batteur belge de 46 ans, né à Los Angeles. Dirk Verbeuren, qui avait joué avec LES SOLS pendant plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).