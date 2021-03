David Ellefson dit que Megadeth est «  le plus grand groupe de thrash de l’histoire du monde  », crédite Dave Mustaine pour avoir inventé le genre

MEGADETH bassiste David Ellefson et FILS D’APOLLO chanteur Jeff Scott Soto ont récemment collaboré sur du nouveau matériel sous le nom de ELLEFSON-SOTO. Ils sont rejoints dans le groupe par le guitariste italien Andy Martongelli et batteur Paolo Caridi, qui ont tous deux travaillé avec David sur son ELLEFSON projet solo.

Demandé par Chris Akin de « The Classic Metal Show » quoi ELLEFSON-SOTO ressemblera à, David dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je regarde ça comme ça. Quand les gens viennent me voir, ils disent: ‘Oh, mec. C’est du thrash’, et ‘C’est lourd’, c’est, genre, je suis déjà dans le plus grand groupe de thrash de la histoire du monde, donc je n’ai pas besoin de faire du thrash ailleurs. MEGADETH. Je joue avec le type qui a inventé le genre. Donc, pour moi, quand je fais autre chose, c’est amusant de se développer. Et j’écris toujours. J’apporte certaines choses dans MEGADETH que je sais convenir, je pense, à ce style. Il y a beaucoup de choses que j’écris qui ne sont pas, et je ne les apporte pas là.

« Ce truc qui Jeff et Andy et je travaille dessus, certains sont assez progressifs », a-t-il poursuivi.« Et nous pouvons y aller grâce aux capacités dont nous disposons. La musicalité ne manque donc certainement pas. Vous allez dire: « Ces gars-là, ils sont sérieux. Ils savent ce qu’ils font. Alors c’est bien. Et je pense que, très honnêtement, les gens s’y attendraient. Je sais pour Andy, qui a quelques années de moins que moi et Jeff, et étant de l’Europe, est un assez bon baromètre; c’est une bonne température que nous pouvons mesurer. Il a même dit, il dit: ‘Allez, Jeff. ‘Je suis un viking’. Allons y. Nous tous en Europe, nous pensons juste que c’est… ‘Tout comme les gens me connaissent depuis «La paix se vend … mais qui achète? et ‘Guerres saintes’, les dés ont été jetés avec Jeff avec les débuts de Yngwie [Malmsteen], bien sûr, et maintenant ce qu’il a fait récemment avec FILS D’APOLLO et des trucs en solo.

« Je pense que les fans, ils veulent nous voir dans une certaine sphère, » David ajoutée. « Mais en même temps, nous pouvons prendre quelques risques sur deux ou trois choses. En fait, la toute première chanson que j’ai eue Jeff chanter sur l’année dernière était en fait une ballade. Ce qui, je pense, pour moi, était génial, parce que je sais Jeff peut chanter les trucs durs… Donc, honnêtement, la première chose Jeff et j’ai travaillé sur ce n’était pas un lambeau Vivaldi chose métallique néoclassique; ce n’était pas du tout ça. Et je pense que, pour moi, en fait, très honnêtement, cela m’a vraiment excité, en disant: « D’accord, il y a une large place ici à ce que nous pouvons faire. » Et je pense que c’est à ce moment-là que nous avons commencé à lancer des idées dans les deux sens. Cela nous a tous excités de dire: « Wow, c’est assez large ici. Nous ne sommes pas limités à être un poney à un tour. «

Jeff également pesé dans le ELLEFSON-SOTO, en disant: « Ouais, ça va être lourd. Il a beaucoup d’influence classique, parce que nous venons de ce monde. Nous n’essayons pas de réinventer la roue; nous essayons juste de faire notre propre version, notre propre couleur , notre propre forme de roue. C’est exactement ce que nous faisons avec ça. Ça va avoir de super moments, ça va avoir de superbes moments de mélodie vocale et de crochets. Et, comme je l’ai dit, ça va être lourd, mais je pense que nous allons aussi commencer à être en mesure d’exploiter d’autres choses, juste pour créer notre propre petite marque, notre propre petite version de ce que nous pensons fonctionner le mieux l’un pour l’autre. choses sur la collaboration avec David. Il ne dit pas: « Ça doit être comme ça. » Et si je lui envoie quelque chose, à ce jour, toutes les chansons que nous avons faites, je n’ai pas eu de: ‘Eh bien, tout va bien. Je pense que ça pourrait être mieux avec ça. Nous avons à peu près touché sur l’ongle à chaque fois. Comme pour tout, «j’ai entendu ça. Et j’ai pensé que peut-être si vous vouliez faire une harmonie avec cela ou peut-être supprimer ceci et ajouter… »Cela va sans dire; cela va arriver à n’importe qui et à tous ceux avec qui vous collaborez. Mais la structure générale de la façon dont nous travaillons ensemble fonctionne si facilement et si bien, mais pourtant nous sommes toujours en train d’inventer quelque chose qui nous ressemble. »

Le plein ELLEFSON-SOTO l’interview sera diffusée ce soir (samedi 27 mars) sur « The Classic Metal Show » à 22h00 HNE.

Plus tôt cette semaine, ELLEFSON-SOTO a publié sa version de couverture du ÉMEUTE classique « Épées et tequila ». La chanson a été présentée à l’origine sur le 1981 ÉMEUTE LP « Fire Down Under » (Elektra). La vidéo de lecture peut être vue ci-dessous.

ELLEFSON-SOTOla version de « Épées et tequila » a été produit par Ellefson et Martongelli, mixé par Alessio Garavello à Wembley, en Angleterre et maîtrisé par Maor Appelbaum à Los Angeles, Californie. La vidéo est dirigée par Elia Turra pour Studio Fisheye à Vérone, en Italie.

Plus de nouvelles pistes de ELLEFSON-SOTO sont en préparation et les détails de la version seront annoncés.



Mots clés:

megadeth

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).