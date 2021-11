Dans une nouvelle interview avec « Le podcast de Jeremy White », David Ellefson une fois de plus, a parlé de son licenciement de MEGADETH il y a six mois, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Parlant du fait qu’il voulait immédiatement dévoiler les rencontres virtuelles susmentionnées et éliminer toute inexactitude sur la nature exacte de sa relation avec la femme en question, Ellefson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est pourquoi je l’ai abordé la nuit où il est sorti. Même si un côté a dit de ne pas le faire », se référant apparemment à la MEGADETH camp, « mon avocat a dit: » Je pense que vous devriez. Je pense que vous devriez juste courir vers les balles, prendre l’épée, s’en occuper, juste y répondre « , ce que j’ai fait. Et c’était fait et c’était fini. Et puis le lendemain, quand l’autre partie a commencé à diffuser ses annonces, c’est à ce moment-là qu’elle a attisé les flammes… La chose même qu’ils ne voulaient pas qu’il se passe, c’est exactement ce qui s’est passé. Et puis j’ai payé la pénalité. Maintenant, je ne suis pas dans le groupe. Alors, allez comprendre. «

Après l’hôte Jérémy Blanc dit qu’il blâme MEGADETH leader Dave Mustaine pour avoir donné à l’histoire des « jambes » dans les médias en publiant une déclaration dans laquelle il a déclaré « il y a clairement des aspects de Davidla vie privée qu’il a gardée pour lui », Ellefson a approuvé, en disant : « À cent pour cent. Tout était basé sur la peur. Ce n’était pas basé sur la réalité. Ils ont dit que toutes les parties seraient entendues, et, très honnêtement, aucune partie n’a été entendue. le processus que je leur ai dit que j’allais suivre, de simplement le parcourir et de dire: « Hé, c’est un tas de conneries », et j’ai fait – j’ai fait ma part. Et j’ai avoué mon… [Laughs] Regardez, j’ai été pris sur ‘Caméra cachée’; il n’y avait pas de quoi s’en cacher. Alors vous vous contentez de l’aborder. Vous prenez l’épée. Vous vous en occupez. C’était embarrassant. Désolé pour ça. Passez. Et c’est tout. j’ai repoussé [the accusations]. [I said] « Ce sont des conneries. » Et c’est alors que j’ai dit [to the MEGADETH camp], ‘Regardez, ils ont jeté un cocktail Molotov – proverbial – chez moi et ont brûlé ma maison. Pourriez vous m’aider s’il vous plait? Souhaitez-vous s’il vous plaît me soutenir? J’aurais besoin d’aide maintenant. Et très honnêtement, j’ai juste été mis sur le côté de la route pour y faire face tout seul. Donc c’est, genre, d’accord. Eh bien, maintenant nous savons où se trouvent les loyautés. Et maintenant on passe à autre chose. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que le MEGADETH le camp lui a fait ça, Ellefson a répondu: « Je n’en suis pas sûr, car je n’ai eu aucune autre conversation avec qui que ce soit depuis lors. Mais je ne peux que revenir sur peut-être le procès que j’ai déposé [against Mustaine] Il y a 20 ans, je n’étais pas d’accord pour simplement remixer le catalogue – ces choses, bien sûr. Je suis sûr que c’était un ressentiment de longue date envers moi, et c’était l’occasion de régler le compte. Et c’est ce que c’est.

« La vérité, c’est que lorsque vous êtes dans un groupe, lorsque vous êtes dans une relation – fraternité, mariage, peu importe – vous devez accepter d’être en désaccord, car vous n’êtes pas toujours d’accord sur quoi que ce soit. Et je pense quand les choses ont été réinitialisées il y a 20 ans – ce n’allait plus être un groupe; ce n’était plus un partenariat; c’était son [Dave‘s] façon ou aucune façon. C’était très clair. C’est pourquoi je n’étais pas dans le groupe il y a 20 ans quand c’est arrivé. [Mustaine basically said] « C’est ainsi que nous procédons. Il n’y a pas de négociation. C’est mon chemin ou l’autoroute.' »

Pressé de savoir s’il était « Moustaine« employé en quelque sorte » dans la décennie qui a suivi son retour MEGADETH, Ellefson a déclaré : « Au cours des 10 dernières années, j’étais employé. Et c’est drôle – de dire que j’ai été licencié… MEGADETH depuis septembre 2020 quand nous avons fait la séance photo pour le [new MEGADETH] album. Donc dire que j’ai été licencié, je pense, c’est un peu… Encore une fois, ce n’est pas comme si je recevais un chèque de paie chaque semaine. Pas réembauché pour la tournée ? Oui bien sûr. Je vais faire avec. « Nous ne vous réembauchons pas pour la tournée. » D’accord. Assez juste. Je ne recevais pas de salaire hebdomadaire du groupe. Quand on travaillait, j’étais payé. Quand nous ne l’avons pas fait, je ne l’ai pas fait. Et c’est pourquoi j’ai créé une société de café et une maison de disques et toutes les autres choses pour combler les vides et subvenir à mes besoins et construire mon propre héritage pour ma famille et avoir des choses comme ça. Certes, ces choses, je pense, ont été soutenues par la direction; Je pense qu’ils ont vu que si je n’allais pas être… Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu’un soit redevable à une entreprise alors que vous n’êtes pas payé par cette entreprise pendant les heures creuses. je ne pense pas Dave aimé. Mais c’est, genre, les royalties achètent la loyauté, mec. Quand vous êtes à fond et que vous êtes payé pour tout, alors, hé… »

Il a poursuivi: « Regardez, pendant les 20 premières années du groupe, je n’ai jamais rien fait [on the side]. J’ai écrit un livre et j’ai co-écrit une chanson sur un FLOTSAM ET JETSAM enregistrer. Je n’ai rien fait parce que quand vous êtes à fond, vous êtes à fond. Mais quand le groupe s’est dissous, et il s’est dissous en 2002 – ce n’était pas une pause; il ne prenait pas de congé ; c’était très clairement une dissolution – et quand cela s’est produit, nous étions tous livrés à nous-mêmes. Et c’est comme ça à ce jour. C’est un peu, tout le monde se débrouille tout seul. Quand je suis revenu il y a 10 ans, j’étais heureux d’être là, agréable d’être là, heureux d’être là pour les fans, de jouer les chansons, de faire partie de l’héritage. Et regardez, clairement j’ai mis encore 10 ans d’essence dans le réservoir. C’était donc une bonne chose. Et ça a toujours été mon attitude : le faire pour l’amour de la musique, l’amour d’être juste là pour tout ça. Et j’avais hâte que ça continue, évidemment. Mais je suppose que ce n’est pas ce qu’ils veulent maintenant. »

Ellefson également abordé le fait que la plupart des fans supposent à tort que les musiciens embauchés dans des groupes à MEGADETHLe niveau de popularité de s’accumule, même s’il n’est pas en tournée ou en enregistrement.

« A Nashville, c’est courant quand les tournées se terminent, les gens déposent le chômage; c’est juste courant », a-t-il déclaré. « Et dans le rock and roll, ce n’est pas la chose courante. Écoutez, à un certain niveau, vous êtes un peu comme le bricoleur – vous êtes appelé pour réparer le tuyau et nettoyer l’évier, puis quand le travail est terminé , tu es sorti. Au cours des 10 dernières années, quand je travaillais, j’étais payé. Quand je ne le faisais pas, je ne le faisais pas. C’est pourquoi, encore une fois, vous voyez pourquoi j’étais si occupé à faire autre chose. »

Deux jours après Moustaine annoncé Ellefsonle dernier départ de MEGADETH, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une « action en diffamation » contre la personne qui « avait publié illégalement une vidéo très privée » du bassiste et avait fait de « fausses allégations » contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi ». Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur tournée.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Moustaine, alléguant que le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour transformer Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.