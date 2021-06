David Ellefson dit qu’il a rencontré son partenaire de vidéo de sexe adolescent en 2019, admet avoir “quatre à cinq rencontres de masturbation”

Rolling Stone a publié de nouveaux détails sur la récente fuite de messages privés et de vidéos d’anciens MEGADETH bassiste David Ellefson‘s interactions avec une femme qui n’est pas sa femme.

Le magazine a obtenu un rapport du Service de police de Scottsdale ce qui montre que Ellefson a admis à la police qu’il avait eu des sextos avec un adolescent néerlandais qui avait capturé une vidéo de leurs rencontres sans son consentement. La police a confirmé Ellefsonl’âge du partenaire de 19. Dans le cadre de l’enquête, Ellefson a passé un test polygraphique et a fourni une photo du permis de conduire de sa partenaire pour prouver qu’elle était majeure. Il a également partagé avec la police des captures d’écran de Snapchat et WhatsApp messages de ses interactions avec elle.

Le musicien de 56 ans a déclaré à la police qu’il avait rencontré la femme pour la première fois alors qu’il signait des autographes lors d’un concert en 2019 aux Pays-Bas. “Ils se sont liés d’amitié et ont continué à discuter sur les réseaux sociaux”, indique le rapport. “La deuxième fois qu’ils se sont rencontrés en personne, c’était aux Pays-Bas dans le hall d’un hôtel pour prendre un café et un soda. Il pense que c’était en février 2020. Il a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact physique et qu’ils avaient juste eu une conversation. Il a déclaré qu’il n’y en avait jamais eu. tout contact physique sexuel entre les deux.”

Selon Ellefson, ses interactions avec la femme ne sont devenues sexuelles qu’en “juillet ou août” de 2020, quand ils ont commencé à se masturber ensemble au cours Facebook Messenger. “Il a déclaré qu’ils avaient eu environ quatre à cinq rencontres de masturbation”, a déclaré le rapport. “La dernière rencontre sexuelle en ligne a eu lieu vers février 2021. [Ellefson‘s partner] admis à M. Ellefson qu’elle avait enregistré deux ou trois vidéos de lui en train de se masturber à son insu ou sans son consentement.”

Le rapport ajoute : “[Ellefson‘s partner] a admis qu’elle avait partagé la vidéo avec des amis, mais qu’elle ne savait pas comment elle avait été divulguée à d’autres. Elle avait des remords et a accepté d’envoyer une déclaration sur les réseaux sociaux à son sujet Instagram compte qu’elle avait été une adulte consentante pendant leur relation sexuelle virtuelle mutuelle.

“[Ellefson] déclaré [the fan] ne l’a en aucun cas extorqué, il pense donc qu’il n’est pas à l’origine des publications sur les réseaux sociaux faisant les allégations.”

Lorsque Ellefson a publié sa déclaration originale le 10 mai, il a inclus une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux de la femme impliquée, qui a nié toute suggestion selon laquelle elle était mineure à l’époque. La femme a également révélé qu’elle avait enregistré les moments intimes et les avait partagés avec un ami sans Ellefsonl’autorisation de , se disant “naïve” pour l’avoir fait et affirmant que le contact entre elle et le musicien était “tout consensuel et tout en ligne”. Elle a également appelé les hypothèses selon lesquelles elle avait été « soignée » par Ellefson “désinformation”.

Le 24 mai, Dave Mustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a annoncé le départ du bassiste du groupe, en disant: “Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant est suffisant pour faire fonctionner ensemble impossible d’avancer”, Moustaine a écrit. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale, en Arizona, “dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible”, Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH n’a pas encore annoncé le remplacement de Ellefson, qui était dans le groupe depuis sa création en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

David, devenu pasteur luthérien il y a près d’une décennie, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grâce (22).

