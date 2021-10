Lors d’une comparution plus tôt aujourd’hui sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », David Ellefson a parlé de son licenciement de MEGADETH il y a cinq mois, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Parler à « Nation du tronc » sur les circonstances qui ont conduit à sa sortie de MEGADETH, Ellefson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai couru vers les balles et je m’en suis occupé tout de suite. La nuit [the messages and video were leaked online], quelques personnes ont dit : « Hé, ne dis rien. » En particulier, le MEGADETH camp ne voulait pas que je dise quoi que ce soit. Mais mon légal [advisers] dit : ‘Hé, je pense que tu devrais dire quelque chose. Je pense que certaines personnes ont fait des choses vraiment merdiques ici et ont fait de fausses allégations à votre sujet, et vous avez parfaitement le droit de vous défendre. Et j’ai fait. En fin de compte, cela a conduit à mon licenciement de MEGADETH. Mais j’ai parfaitement le droit, comme tout le monde, de me défendre, surtout quand quelqu’un fait de fausses allégations à votre sujet comme ça. Alors je m’en suis occupé cette nuit-là, et très honnêtement, c’était tout – c’était fini, et c’était vraiment en quelque sorte terminé. Mais alors, comme le MEGADETH le camp en particulier s’est interposé et s’en est occupé – et ce n’est pas qu’ils ne devraient pas le faire, mais ils l’ont fait. Cela les a amenés assez rapidement à prendre la décision de se séparer de moi et de s’en éloigner.

« Nous avions initialement parlé de faire une sorte de déclaration commune, et, bien sûr, ce n’est pas ce qui s’est passé », David a continué. « J’ai donc été déçu de la façon dont cela s’est probablement passé.

« Ironiquement, les choses vont bien entre [me and MEGADETH]. Nous nous séparâmes et ils prirent leur chemin. Et il n’y a pas de rancune entre nous, croyez-le ou non. Et je pense que tous les combats et ces choses, c’était il y a 20 ans – les procès et toutes ces conneries.

« Regardez, ils ont avancé [with ‘The Metal Tour Of The Year’], » Ellefson ajoutée. « Je leur ai souhaité bonne chance dans mon [original] déclaration à eux, et je le pense vraiment. C’est un groupe que j’ai aidé à former pendant près de 40 ans en venant ici pour le groupe. Et les chansons qui sont à la radio que je vois sortir sont des chansons auxquelles j’ai participé, et nous avons construit un grand héritage. Je les considère toujours comme une famille, et mon ADN est partout là-dessus. Je ne pense pas que vous construisiez quelque chose de cette taille ensemble et puis soudain, vous êtes juste sorti et c’est tout. »

Ellefson a également parlé de la déclaration Dave Mustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — sorti le 24 mai, annonce le départ du bassiste du groupe. Dans la déclaration, Dave a déclaré: « Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant est suffisant pour rendre impossible de travailler ensemble pour aller de l’avant. » Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant d’une tension entre lui et Moustaine et s’il « avait l’impression que la glace s’apprêtait à se briser à nouveau », Ellefson a déclaré: « Je ne l’ai pas fait. Je pense que l’une des choses – et cela a probablement commencé il y a 20 ans, quand MEGADETH a été dissous en 2002, puis reconstitué en 2004, il était très clair en 2004 qu’il allait être recadré autour de Dave unilatéralement, cent pour cent étant le patron et dirigeant le spectacle. Fini le temps du partenariat, les années 90, où c’était moi, pseudo [Menza], Marty [Friedman], Dave — genre de mentalité du genre « les quatre cavaliers chevauchent à nouveau »… Ce jour-là était fini ; ça n’allait plus être ça. Et c’est là que nous nous sommes séparés en 2004 et je n’étais pas avec le groupe pendant toutes ces années. Pour y revenir en 2010, nous avons maintenant quelques années de plus, [with] un peu plus de maturité dans la situation, en réalisant que nous sommes mieux ensemble, que même si ce n’est pas, sur le papier, un partenariat, il y a une sorte de partenariat visuel – l’optique est du genre, « Ouais, ça a l’air mieux comme MEGADETH avec moi et Dave ensemble. Nous sommes l’un de ces groupes qui, bien que Dave est le quart-arrière et le quart-arrière joue toujours, le sentiment général et la sympathie et je pense que tout se sent mieux quand c’est Dave et Dave ensemble, parce que nous sommes ensemble depuis le début depuis tant d’années. Et je pense que cela a très bien fonctionné au cours de la dernière décennie. À la fois, Dave et je suis des hommes adultes, et nous avons des opinions. Ce n’est pas la chose où c’est juste Dave et trois gars du côté quand c’est moi et le groupe. Et apparemment, ils ne voulaient plus de ça – ils voulaient que ce ne soit pas ça. Et je ne peux pas parler pour eux, parce que je ne sais pas. Je n’essaie pas de mettre des mots dans la bouche de qui que ce soit à ce sujet. Mais il semblait juste qu’il y a trop d’histoire ici, et séparons-nous maintenant et laissons MEGADETH avancer un nouveau jour avec une sorte de nouvel ordre de marche. Alors plutôt que de le combattre, ce qui s’est passé il y a 20 ans, parce que nous dissolvions un partenariat à ce moment-là, nous ne dissolvons pas un partenariat [this time]. C’est genre : ‘Hé, on ne veut pas de toi ici. Voila la porte. Ne venez pas travailler le lundi. Alors, c’est du genre ‘D’accord. Amende.’ Et c’est juste comme ça que je l’ai vu, et c’est comme ça que je le vois aujourd’hui. Je n’ai pas de raisins amers dessus, et je ne suis pas amer à ce sujet. »

Deux jours après Moustaine annoncé Ellefsonle dernier départ de MEGADETH, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une « action en diffamation » contre la personne qui « avait publié illégalement une vidéo très privée » du bassiste et avait fait de « fausses allégations » contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi ». Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur prochaine tournée.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.