Dans une nouvelle interview avec le podcast « All Access Live! With Kevin Rankin », ancien MEGADETH bassiste David Ellefson a parlé des défis liés à la navigation dans la vie professionnelle et personnelle au cours des mois qui ont suivi la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites le concernant Twitter. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Je pense que l’essentiel est qu’il y ait une vie professionnelle et une vie personnelle… Dans le rock and roll, surtout MEGADETH, nous avons toujours été très transparents sur les choses et en avons parlé très ouvertement – et peut-être à tort, dans une certaine mesure – et je parle pour moi, en faisant savoir aux gens qui vous êtes à un niveau personnel. Parce que ça se traduit vraiment dans la musique, et c’est le lien. Il ne s’agit pas seulement d’être, et je pense que notre genre a préparé le terrain pour cela, et probablement le mouvement de Seattle qui est venu après nous l’a certainement fait passer au niveau supérieur, c’est la relativité de votre musique et de vos paroles et de vos titres de chansons et le les choses sur lesquelles vous chantez sont la chose dans laquelle vos fans s’enfoncent vraiment à pleines dents. Et ce n’est pas comme si cela s’était produit en une génération – cela s’est produit encore et encore et encore, quoi, quatre décennies plus tard. C’est donc quelque chose qui a une réelle résistance, quand vous êtes honnête à ce sujet. Mais je pense qu’il y a cette tendance à — vous obtenez un peu, [and] tout le monde en veut plus. Et les réseaux sociaux et toutes ces choses où, tout d’un coup, tout le monde partage ce qu’il a mangé pour le dîner et ce qu’il a mangé chez Starbucks. La mystique est partie.

« Les fans aiment toujours leurs rock stars, mec », a-t-il poursuivi. « Les rock stars sont des gens qui ne sont pas des gens – ils sont super humains, et ils vivent au-dessus de la mortalité humaine, si vous voulez. Et c’est cette chose. Et quand tout d’un coup les rock stars deviennent ordinaires, elles ne sont plus extraordinaires. . Je pense que c’est une grande chose. J’essaie d’avoir une vie professionnelle et une vie personnelle, et ces lignes peuvent devenir un peu floues. C’est un peu comme, tu n’es pas le bienvenu chez moi et tu n’es pas en entrant et tu ne dînes pas avec ma famille. Il y a une file d’attente là-dessus.

« J’ai toujours été accessible, je pense, et je pense que c’est une bonne qualité », Ellefson ajoutée. « J’ai été en quelque sorte le genre à désamorcer les choses et à être accessible, et j’aimerais penser que c’est un trait sympathique. Et je pense que c’est ce qui a toujours bien fonctionné dans le MEGADETH environnement; c’est un élément de cela qui, je pense, a très bien fonctionné là-bas. Mais en même temps, vous n’avez pas toujours besoin d’être aussi disponible – parce que personne ne l’est. Qui est? Je veux dire, le président ne l’est pas. Steve Jobs ne l’était pas. On fait autre chose. Ces moments comme celui-ci où [it’s] vous et moi parlons, il n’y a pas que vous et moi qui parlons ; le monde écoute et nous traînons avec tout le monde. Et il y a ces moments pour faire ça et pour être disponible, accessible et pour sortir et inviter des gens à entrer. Je veux dire, écoutez, je suis assis dans ma maison. C’est probablement le plus proche que tu vas pouvoir entrer dans ma maison, c’est ici. Mais c’est la salle professionnelle ; là-bas, c’est la chambre familiale. Et [there’s] une porte, et la porte sépare symboliquement et même en réalité la vie professionnelle de la vie familiale. Et je suis probablement beaucoup plus conscient de cela en ce moment. Je suis très dur là-dessus maintenant. »

Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année à la suite d’un examen en ligne, dans lequel le bassiste a été accusé d’avoir soigné une fille mineure à travers des vidéos et des messages en ligne. Ellefson a nié l’allégation et a répété à plusieurs reprises que la femme en question était une adulte consentante et consentante au moment de leur relation sexuelle virtuelle.

David était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En 2004, Ellefson a déposé une poursuite de 18,5 millions de dollars contre Dave Mustaine, alléguant la MEGADETH le leader l’a floué sur les bénéfices et s’est retiré d’un accord pour tourner Megadeth inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.



