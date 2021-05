David Ellefson dit qu’il poursuit des accusations de “ vengeance pornographique ” contre une personne qui a divulgué une “ vidéo très privée ”

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson dit qu’il poursuit des accusations de «pornographie de vengeance» contre la personne qui a divulgué ses messages privés et des vidéos de ses interactions avec une femme qui n’est pas sa femme.

MEGADETH mis à la porte Ellefson lundi 24 mai, deux semaines après la publication de messages sexuellement teintés et de séquences vidéo explicites le impliquant sur Twitter. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «soigné» un fan mineur.

EllefsonLa déclaration de la femme était accompagnée d’une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux de la femme impliquée, qui a nié toute suggestion selon laquelle elle était mineure à l’époque. La femme a également révélé qu’elle avait enregistré les moments intimes et les avait partagés avec un ami sans Ellefsonla permission de lui, se qualifiant de «naïve» de le faire et affirmant que le contact entre elle et le musicien était «entièrement consensuel et en ligne». Elle a également appelé les hypothèses selon lesquelles elle était «préparée» par Ellefson “désinformation”.

Plus tôt aujourd’hui, Ellefson a publié la déclaration suivante: “Récemment, une vidéo très privée a été publiée illégalement sur Internet et de fausses allégations ont été faites contre moi. Les actions de la vidéo ont eu lieu entre deux adultes consentants et ont été enregistrées à mon insu. Je travaille avec Service de police de Scottsdale dans leur enquête sur des accusations de pornographie de vengeance devant être déposées contre la personne qui a publié cette vidéo. De plus, mes avocats préparent une action en diffamation contre cette personne. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi.

“Je prends ce temps pour être avec ma famille. Je souhaite à mes camarades le meilleur pour leur prochaine tournée.”

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que le leader Dave Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer.

Mustaine réformé MEGADETH Il y a 17 ans. À l’origine pour enregistrer un album solo, Mustaine fait appel à des musiciens de studio pour jouer sur ce qui est finalement devenu MEGADETH2004 “Le système a échoué” album de retour, recrutant par la suite d’anciens TERRE GELÉE bassiste James MacDonough prendre Ellefesonplace pour le cycle de tournée de l’album.

En 2004, Ellefson a déposé une plainte de 18,5 millions de dollars contre Mustaine, alléguant que le frontman l’avait manqué sur les bénéfices et s’était retiré d’un accord pour tourner Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

