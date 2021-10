David Ellefson donne sa première interview à Megadeth : « Je suis parfaitement satisfait et heureux là où je suis en ce moment »

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson, avec les trois autres membres de son nouveau projet LE LUCIDE, ont été interviewés dans le dernier épisode de « Répliques télévisées ». Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait maintenant la « liberté » de faire ce qu’il voulait musicalement, ce qu’il n’avait pas avant sa dernière sortie de MEGADETH, Ellefson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, regardez, [MEGADETH is] sera toujours mon héritage, juste parce que j’ai aidé à démarrer ça… C’est donc un autre type de point d’entrée. Mais honnêtement, j’ai toujours été libre et j’ai toujours exploré. Je pense que probablement les 20 premières années, jusqu’en 2002, lorsque ce groupe s’est officiellement dissous, tout a toujours été pour cette cause unique. Et puis un jour, de façon inattendue, cela s’est terminé. Et je pense que mon exploration de ce que la vie réserve ensuite a commencé en 2002. Je ne voulais pas monter un autre groupe après ça. En fait, j’ai renoncé aux groupes. [Laughs] J’étais genre : ‘C’est tout. J’ai fini.’ J’ai fait un. Nous sommes allés au sommet. Je sais ce qu’il faut pour y arriver. C’est beaucoup de travail acharné, beaucoup de chance stupide, beaucoup d’atterrissage au bon endroit au bon moment et juste beaucoup d’éléments vraiment inexplicables qui rendent tout cela possible. Et j’ai juste pensé: ‘C’était une chose unique dans une vie. Cela n’arrivera plus jamais. Si on me demande de rejoindre quelque chose, j’en tiendrai compte. Mais sinon, je pense que maintenant je vais juste faire de la musique pour l’amour de la musique et juste le faire parce que j’aime ça, parce que j’aime ça. Et c’est alors que le F5 la chose s’est réunie, environ un an plus tard. Ensuite, ces gars m’ont en quelque sorte invité à jammer avec eux, pour être honnête avec vous, et nous avons trouvé quelque chose et avons fait de la bonne musique ensemble. J’ai dit à ces gars : ‘Ne prévoyez jamais de gagner de l’argent là-dedans. Faisons cela gratuitement et pour le plaisir et simplement parce que nous aimons faire de la musique. Et j’en ai besoin, pour être honnête avec vous. J’avais juste besoin de retrouver la joie dans la musique et de jouer et de comprendre pourquoi je suis tombé amoureux du rock and roll et de jouer de la basse et d’entrer dans une pièce avec des mecs et de refaire de la musique. Et puis, ces dernières années, je suis revenu au grand bal et j’ai fait ça. »

Il a poursuivi: « Mais, honnêtement, les années 2000, avoir ce temps pour simplement réinventer et, encore une fois, retomber amoureux de faire de la musique, pour moi, cela a toujours été là. Et j’ai été actif – je J’ai été actif en faisant des disques et en faisant des trucs ces dernières années de toute façon. Et je ne dirais pas par nécessité, parce que, honnêtement, j’ai été d’accord pour ne pas avoir à faire de la musique pour de l’argent, mais pour faire de la musique pour le plaisir, ce qui a été agréable… Travailler avec différentes personnes à travers le monde, faire de la musique, honnêtement, je le fais vraiment pour le plaisir.

« Je pense que quand vous êtes jeune et que votre dos est contre le mur et que vous n’avez pas d’autres options, c’est une excellente source de motivation pour vraiment vous enfermer et vous botter le cul », Ellefson ajoutée. « Et je pense que nous en avions tous besoin quand nous étions plus jeunes. Je pense que maintenant être capable de le faire parce que nous aimons le faire et peut-être être un peu plus sélectif des choses que nous faisons est une sorte de liberté que vous ‘ re permis parce que vous avez passé ces premières années le nez à la meule.

« Pour moi, écoutez, je ferai toujours de la musique. Et pour être honnête avec vous, je ne le force pas. Je laisse une basse et des guitares et un piano et des trucs ici dans la maison. Certains jours, je vais passe et dis « Eh, je ne suis pas d’humeur pour ça ce soir », et continue. Et je ne ressentirai aucun regret. Et d’autres jours, j’entrerai et j’ai cette basse branchée une petite pile de Marshall et je vais juste le ramasser et je vais juste foutre le thrash et le rock et j’écrirai juste des trucs et je les enregistrerai sur mon téléphone Et je cataloguerai juste des idées ou je m’assoirai et écrire des paroles et juste garder les idées en mouvement. Parce que chaque fois que je vais dans une session ou dans n’importe quel type d’environnement d’écriture, j’aime entrer avec des trucs, avoir des choses.

« C’est amusant de créer pour l’amour de la création et non parce que cela doit être motivé par autre chose », David mentionné. « Donc je suppose que je suis plutôt content d’être juste là où je suis. Pour être honnête, je suis parfaitement content et heureux là où je suis en ce moment. Je ne vais pas mentir – c’est parfaitement bien. Alors je je vais bien. »

LE LUCIDEla programmation de est complétée par le chanteur Vinnie Dombroski (ÉPONGE), guitariste Drew Fortier et batteur Mike Heller (CORBEAU, USINE DE PEUR). Le premier album éponyme du groupe est sorti le 15 octobre via SpoilerHead Records.

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites l’impliquant sur Twitter. Peu de temps après, il a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.