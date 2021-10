David Ellefson est “super fier” de sa contribution à “Moral Hygiene”, le nouvel album de Ministry

Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson dit qu’il est “super fier” de sa contribution au nouveau MINISTÈRE album “Hygiène morale”.

Même si Ellefsonl’apparition de sur le LP n’a été mentionnée dans aucun des communiqués de presse de MINISTÈREle label de , Explosion nucléaire, menant à l’arrivée de l’album, Ellefson dit qu’il figure sur deux des “Hygiène morale”les morceaux de , une reprise de LES STOOGES‘ “Rechercher et détruire” et une chanson intitulée “Crois-moi”.

Plus tôt aujourd’hui, Ellefson s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager une photo de lui avec MINISTÈRE leader Al Jourgensen en studio, et il a inclus le message suivant : « Super fier de faire partie du nouveau MINISTÈRE album, Hygiène morale, aujourd’hui via Explosion nucléaire! Offrir la basse sur une reprise de Iggy Pop‘s ‘Rechercher et détruire’ et d’avoir aussi une collaboration cool sur ‘Crois-moi’ (aux côtés de Billy Morrison) est vraiment un moment fort de ma carrière depuis longtemps MINISTÈRE fan et ami des puissants Al Jourgensen. Le disque donne un coup de pied comme on peut s’y attendre de MINISTÈRE. Vérifiez-le!!”

Tous Explosion nucléairecommuniqués de presse concernant “Hygiène morale” ont fait mention des autres contributeurs du LP, dont Morrison, Gelée Biafra (Jourgensenla cohorte de dans le projet parallèle SAINDOUX), César Soto (HOMME LE MUET), Jean Bechdel (TUER JOKE, FEAR FACTORY), Roy Mayorga (STONE SOUR, SOULFLY, NAUSEE), Paul D’Amour (OUTIL, FEERSUM ENNJIN), Prince d’Arabie (NWA) et joueur de sitar Éclat.

Ellefson a été licencié de MEGADETH en mai, après que des photos et des vidéos sexuellement explicites du bassiste aient été divulguées en ligne, ainsi que des allégations selon lesquelles il avait soigné un fan, ce qu’il a nié avec véhémence. Peu de temps après la publication des messages et des séquences vidéo le concernant sur Twitter, Ellefson a déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



Super fier de faire partie du nouvel album de Ministry, Moral Hygiene, sorti aujourd’hui via Nuclear Blast ! Offrir la basse… Publié par David Ellefson le vendredi 1 octobre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).