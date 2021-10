David Ellefson ‘était nerveux d’aller au Starbucks’ Days après que la nouvelle de son scandale de vidéo de sexe s’est brisée

Dans une nouvelle interview avec Josué Toomey du « Parle Toomey » Podcast, David Ellefson on lui a demandé s’il était nerveux de voir ce que les gens allaient dire après son renvoi de MEGADETH il y a cinq mois, quelques jours seulement après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant le bassiste et une femme qui n’est pas sa femme aient été publiés sur Twitter. « A cent pour cent », a répondu le bassiste (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « En mai, j’étais nerveux d’aller à Starbucks. Je suis passé loin du radar et j’ai tout arrêté. Et j’ai demandé des conseils et une thérapie. Je fais partie de la communauté du rétablissement, et Dieu merci, ils m’ont beaucoup soutenu, bien sûr, car c’est ce que nous faisons.

« [When] ces grands défis surviennent dans la vie, comme nous l’avons tous fait, quels qu’ils soient, vous êtes obligé de dire : « Très bien, c’est plus grand que moi. C’est plus que ce que je peux gérer », a-t-il poursuivi. « Alors, pour aller chercher de l’aide à l’extérieur, allez simplement : « Qu’est-ce que tu fous, mec ? Je ne sais pas. Une bombe vient d’exploser et je suis en train de saigner et ma maison a brûlé et il y a des éclats d’obus partout’ – je suis content d’avoir eu ça.

« Beaucoup de gens m’envoyaient des textos et m’envoyaient des trucs. [And I was, like], ‘Pourrais-tu s’il te plaît arrêter de m’envoyer cette merde ? Tu ne m’aides pas. Tu penses que tu es mon ami. Si tu veux être mon ami… Laisse-moi tranquille ou soutiens-moi.’ Donc, je pense, n’a pas aidé – la frénésie de nouvelles qui se produit autour de ce genre de choses. Je pense que c’est plus pour leur plaisir que le mien. Écoutez, je suis content d’avoir pu offrir un tel divertissement à tout le monde – quelques semaines de quelques nouvelles de premier plan. Je vous en prie. Et ça devient de la merde – les trucs qui sont tirés et qui entraînent ma famille dedans.

« Mais, tu sais, regarde, c’est du rock and roll, mec, » Ellefson ajoutée. « Vous vouliez être une rock star, vous vouliez être musicien, vous vouliez être là-bas pour le faire… Quand vous êtes dans notre domaine, si vous êtes sous les projecteurs, soyez prêt pour le noir les ombres des projecteurs vous envahissent parfois aussi – parce que c’est le cas, et c’est la réalité.

« C’est le truc, est-ce que je pense que nous tous, nous regardons tous la vie de quelqu’un d’autre et nous nous demandons: » Ce ne serait pas génial d’être eux?’ Et c’est, comme, mec, si seulement vous saviez ce qui se passait dans leur vie, vous seriez probablement heureux de récupérer tous vos problèmes. c’est dans les coulisses.

« Nous sommes tous humains. Nous avons tous des trucs. Et je pense que c’est ce qui arrive avec ces choses – il y a ces moments où votre humanité sort. Nous avons tous nos idoles, nous avons tous nos héros, mais voilà , ils saignent aussi. Ils sont humains, et c’est un peu comme ça que ça se passe. «

Peu de temps après qu’une vidéo explicite de lui soit apparue en ligne, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram.

Deux jours après MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé EllefsonLe dernier départ du groupe, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il a promis de déposer une « procès en diffamation » contre la personne qui a « illégalement publié une vidéo très privée » du bassiste et fait de « fausses allégations » contre lui . Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a posté la vidéo. Cette personne sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi ». Ellefson a écrit.

David et sa femme sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.