David Ellefson fait sa première apparition publique sur Megadeth à la convention d’horreur “Crypticon” (vidéo)

David Ellefson fait son premier post-MEGADETH apparition publique ce week-end (10-12 septembre) à Crypticon, une convention célébrant l’horreur, à Minneapolis, Minnesota. Ellefson participe à l’événement pour promouvoir “Les habitants”, un film d’horreur qu’il a produit, qui sortira le 12 octobre sur les services de streaming Blu-ray et numérique.

Un petit message vidéo Ellefson enregistré pour un fan cette année Crypticon peut être vu ci-dessous.

“Les habitants” a été écrit et réalisé par Drew Fortier, qui joue également dans le film. Décrit comme “‘CHUD’ si c’était tourné comme ‘Le projet Blair Witch’, ” le film met également en vedette James L. Edwards (“Elle s’appelait Christa”), Douglas Esper (“La coquille de noix”) et Omar Baig (“Faisons un film”). Il présente également des camées de Ellefson et ancien TÊTE DE CHAMPIGNON chanteur Jeff Hatrix.

L’intrigue du film est la suivante : lors du tournage d’un documentaire sur les disparitions suspectes au sein de la communauté des sans-abri, un cinéaste et son équipe disparaissent tout en découvrant un secret terrifiant et vicieux sous la surface de la ville.

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites l’impliquant sur Twitter. Peu de temps après, il a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



