Ancien MEGADETH bassiste David Ellefson a signé pour produire les « riffs de batterie » récemment déterrés de la fin MEGADETH le batteur Nick Menza. Ellefson recrutera « une poignée de musiciens différents » du monde entier pour enregistrer de nouveaux riffs et ajouter de nouvelles parties à Menzales riffs existants de – 13 pistes attendues qui sont présentées comme « le matériel de batterie le plus lourd et le plus rapide pseudo jamais créé. »

Dans une vidéo annonçant son implication dans le projet, Ellefson a déclaré: « Nous enregistrons en fait de nouveaux riffs et parties sur certains Nick Menza riffs de batterie qu’il a – certaines parties qui sont toutes neuves. Donc à titre posthume, nous formons en fait un nouveau groupe avec pseudo. J’ai une poignée de personnes différentes de notre industrie à travers le monde qui y participent. Et je vais écrire de nouveaux riffs et de nouvelles choses. »

En septembre dernier, Divertissement papillon hurlant a annoncé un partenariat avec Ellefson et son Ellefson Films sur le prochain long métrage documentaire « C’était ma vie : l’histoire de Nick Menza ». Ellefson a signé en tant que coproducteur du film, et fournira également une narration pour guider le spectateur à travers l’exploration de la fin MEGADETH vie de batteur.

Parallèlement à l’annonce de Ellefsonl’attachement de Indiegogo au film, une campagne Indiegogo a été lancée pour lever des fonds pour l’achèvement du film. Les fans ont la possibilité de soutenir directement la production du film, ainsi que d’obtenir quelques rares officiels Nick Menza souvenirs. Ces articles comprennent divers stratifiés de tournée appartenant à des particuliers et authentiquement signés par Menza lui-même et Ellefson. En plus des souvenirs, les fans peuvent acheter de tout nouveaux Nick Menza marchandises, y compris des chapeaux, des affiches et même Nick Menza planches à roulettes. Les fans peuvent même faire ajouter leur nom et un message au générique de fin du film.

La campagne se trouve à cet endroit.

« C’était ma vie » sera le tout premier film à commémorer Menza‘s et célébrer sa vie exactement comme elle était. Il est décrit dans un communiqué de presse comme « une exploration sans faille dans la vie de l’un des batteurs de thrash-metal les plus réussis de tous les temps, autorisé par le Menza famille. De son enfance jusqu’à la fin de sa vie, y compris un véritable compte rendu détaillé des tentatives infructueuses répétées du classique ‘Rouille en paix’ s’aligner. »

« C’était ma vie » présentera des photos et des séquences vidéo rares et inédites de pseudola collection de cassettes VHS archivée de , personnellement filmée par Menza lui-même de 1988 à 1991. Un contenu exclusif présentant pseudo travail en studio, films personnels, temps libre et temps de fête avec ses collègues membres du groupe, ainsi que d’autres artistes bien connus de l’époque qui pseudo tournée avec. Une capture d’écran du film a récemment été publiée, qui présentait une interview d’anciens AGNEAU DE DIEU/MEGADETH le batteur Chris Adler.

Tard dans la soirée du 21 mai 2016, pseudo s’est effondré après avoir subi une crise cardiaque lors d’un concert avec Chris Pologne et Robertino « Pag » Pagliari dans leur groupe OHM: à The Baked Potato à Studio City, Californie et a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. Le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a déclaré Menza décédé d’une maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse.



