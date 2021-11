David Ellefson propose des messages vidéo personnalisés sur Cameo ; ‘Livraison 24 heures’ disponible

David Ellefson, qui a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année à la suite d’un scandale de vidéo de sexe, est revenu sur Cameo, la plateforme en ligne qui permet aux fans d’acheter des messages vidéo personnalisés de célébrités. Le bassiste de 56 ans facture aux acheteurs 30 $ par vidéo et propose une « livraison en 24 heures ».

Ellefson s’est éloigné de Camée pendant plusieurs mois à partir de mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

David, un chrétien qui a lancé le Méga Ministères de la Vie groupe de culte en 2007, a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans.

Le mois dernier, Ellefson Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » qu’il existe une perception selon laquelle les croyants doivent établir des normes plus élevées quant à la façon dont ils vivent et traitent les autres. « C’est presque comme si vous étiez cette entité qui flottait vers les cieux : ‘Oh, c’est un homme tellement merveilleux. C’est un homme de foi. Il a sa famille. Et puis cela arrive.’ C’est du genre ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?' », a-t-il dit.

« Je veux dire, écoutez, il est vrai que j’ai en quelque sorte formé le public à penser que je suis l’une des rock stars les plus sages, et pour la plupart, je l’ai été », a-t-il poursuivi. « Mais en même temps, et ce n’est pas pour revendiquer autre chose que juste, oups, la merde arrive. C’est ce que c’est. »

Deux jours après MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé EllefsonLe dernier départ du groupe, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il a promis de déposer une « procès en diffamation » contre la personne qui a « illégalement publié une vidéo très privée » du bassiste et fait de « fausses allégations » contre lui . Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur les accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible », Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur tournée.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En juillet, Moustaine abordé la possibilité de Ellefson retournant vers MEGADETH en filmant un message vidéo sur Camée. Demandé par Alimentation en pierre si Ellefson pourrait à nouveau jouer avec MEGADETH à un moment donné, Moustaine a dit : « Toute chance sur Ellefson revenir plus tard ? La réponse est non. »

L’idée du fondateur Steven Galanis, basé à Chicago Camée existe depuis 2017. Il présenterait plus de 40 000 célébrités – des musiciens et acteurs aux drag queens et des YouTubers aux médaillés d’or olympiques – qui, pour des frais de 1 $ à 2 500 $, offriront des messages vidéo mentionnant le nom d’une autre personne. Les messages de joyeux anniversaire sont courants, tout comme les annonces de bébé, mais certaines célébrités ont également enregistré des messages pour Camée les utilisateurs qui cherchent à quitter leur emploi ou à demander une date potentielle à un bal. Le prix d’une vidéo est déterminé par la célébrité. Rien qu’en 2020, la société a réalisé plus de camées qu’au cours de ses quatre années d’histoire, avec des camées livrées sur tous les continents du monde et elle a collecté plus d’un million de dollars pour des organisations à but non lucratif et des causes dignes grâce à son programme Cameo Cares.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).