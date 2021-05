David Ellefson rejoindra-t-il le prêtre de Kk après avoir été renvoyé de Megadeth? Tim ‘Ripper’ Owens répond

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens a apparemment fermé la porte à la possibilité de David Ellefson joindre PRÊTRE DE KK, le nouveau groupe Tim formé avec un autre ex-PRÊTRE membre KK Downing.

Ellefson a effectué une série complète de PRÊTRE classiques avec Owens, Downing et ex-JUDAS PRIEST le batteur Les Binks en novembre 2019 à Wolverhampton, Royaume-Uni. Cependant, quand PRÊTRE DE KKLa formation du groupe a été annoncée pour la première fois il y a un peu plus d’un an, le bassiste du groupe était répertorié comme Tony Newton, membre fondateur du groupe de hard rock britannique de longue date VOODOO SIX. À l’époque, on supposait que Ellefsonla non-implication de PRÊTRE DE KK était due au fait que sa principale priorité était MEGADETH, qui travaillait sur un nouvel album studio.

Lundi (24 mai), MEGADETH a annoncé que Ellefson n’était plus membre du groupe, ce qui a incité certains fans à spéculer sur le fait qu’il rejoindrait PRÊTRE DE KK à temps pour jouer des spectacles à l’appui du prochain album du groupe.

Plus tôt dans la journée, un fan a tagué Owens et Downing et a tweeté: “Salut les gars, #DavidEllefson Dave est à nouveau disponible !! Let’s rock mf !!! “En réponse, Owens a écrit: “Nous avons un bassiste, son nom est Tony“.

MEGADETH mis à la porte Ellefson deux semaines après la fuite des messages et des vidéos du bassiste mettant en scène une femme qui n’est pas sa femme.

Le 10 mai, plusieurs vidéos sexuellement explicites de Ellefson ont été divulgués par un tiers anonyme sur Internet et partagés avec Twitter; au moins deux des vidéos l’ont révélé en train de se masturber. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que l’homme principal Dave Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer. Après Mustaine réformé MEGADETH avec une toute nouvelle gamme en 2004, Ellefson a poursuivi son ancien compagnon de groupe pour 18,5 millions de dollars, alléguant que Mustaine lui devait encore des marchandises substantielles et des redevances d’édition. En janvier 2005, l’affaire a été rejetée par le tribunal, et cinq ans plus tard, Ellefson rejoint MEGADETH.

