Le 30 octobre, la pole dance, actrice et mannequin Diana Lynn Band Candy a mené une interview avec l’ancien MEGADETH bassiste David Ellefson au Théâtre Refroidisseur convention au Hilton Parsippany à Parsippany, New Jersey. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le premier concert auquel il est allé, Ellefson mentionné: « EMBRASSER. Je pense que c’était le 6 ou le 7 février 1977 au Met Center de Bloomington, Minnesota, qui est à Minneapolis, le ‘Rock And Roll Over’ visiter. URIAH HEEP ouvert. J’avais 13 ans et je me souviens que les billets coûtaient cinq dollars et six dollars. Beaucoup d’argent, non? Je pense que j’ai eu les cinq dollars [tickets]. Je les ai achetés bien à l’avance. Ma mère et un de ses amis m’ont emmené, mon bon ami Grégoire – nous étions à l’école primaire EMBRASSER fans – et mon frère et un de ses amis. Mon frère n’était pas vraiment un fan – il aimait Elton John et le ROULEAUX BAY CITY. »

Ellefson, qui faisait la promotion de son film d’horreur en images trouvées « Les habitants » au Théâtre Refroidisseur convention, a rejoint LES MORTS ELVI, les Refroidisseur groupe house qui interprète de la musique originale et sert de groupe de sauvegarde pour les invités musicaux le samedi soir, pour jouer une reprise du Alice Cooper classique « J’ai dix-huit ans ». Il s’agissait de la première performance en direct du bassiste de 56 ans depuis son renvoi de MEGADETH

Ellefson a été licencié de MEGADETH il y a six mois, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Deux jours après MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé EllefsonLe dernier départ du groupe, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il a promis de déposer une « procès en diffamation » contre la personne qui a « illégalement publié une vidéo très privée » du bassiste et fait de « fausses allégations » contre lui . Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur les accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible », Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur tournée.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



