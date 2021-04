David Ellefson sur le prochain album de Megadeth: “ En tant que CD instrumental, ce serait un incroyable album de Prog Metal ”

Dans une nouvelle interview avec Robert Cavuoto des règles du métal, MEGADETH bassiste David Ellefson a été demandé quand les fans peuvent s’attendre à entendre la nouvelle musique du groupe. Il a répondu: «Nous nous préparions à faire une partie de cela l’année dernière, et les choses se sont transformées en 30e ‘Rouille en paix’. Ce disque mijote et la sauce devient assez savoureuse. [Laughs]. C’est un dossier important, et il a vraiment fallu ce temps pour faire suite à [2016’s] «Dystopie». Nous sommes entrés dans celui-ci, étant assez durs avec nous-mêmes. Avec MEGADETH, nous ne voulons pas nous répéter. Nous ne ressemblons à personne d’autre, et nous sommes assez durs avec nous-mêmes pour ne pas répéter une parole, un riff, une ligne mélodique ou une structure de notre passé. C’est là que nous devenons très critiques pour continuer à élever la barre sur nous-mêmes. Nous sommes 16 albums et il n’y a que 12 notes sur la gamme. [Laughs]. Nous avons chanté beaucoup de mots sur de nombreux sujets. La première chose que je suis sûr que les gens voulaient écrire est un COVID ou une chanson pandémique, ce qui est si évident que je suis sûr que nous verrons une tonne de disques à ce sujet l’année prochaine. La plus grande chose maintenant pour nous est de tourner cet été; on nous dit que cela arrivera. Au fur et à mesure de la tournée, cela débloque le processus de sortie de nouvelles chansons pour le prochain album. “

Ellefson a également discuté de la pression supplémentaire sur MEGADETH pour livrer le nouvel album avec sa gamme actuelle. “Dave [Mustaine, guitar/vocals], Kiko [Loureiro, guitar] et j’ai fait un disque avant, mais Dirk Verbeuren est nouveau à la batterie “, dit-il.”Poignard était une arme dans l’arsenal que nous voulions vraiment maximiser. Le tambour dans MEGADETH a été tenu à un niveau très élevé, avec Gar Samuelson, Nick Menza, Jimmy DeGrasso et Chris Adler, car nous avons eu certains des meilleurs du secteur. Poignard C’est un type qui est un grand écrivain qui écrit des riffs et des parties de batterie, et c’était amusant de le pousser à faire des choses qui étaient presque incroyablement impossibles à jouer mais qui étaient faciles pour lui. C’est génial d’avoir des gars dans le groupe à qui vous pouvez mettre n’importe quoi et qu’ils peuvent jouer. Cela amène les choses à un autre niveau. Nous avons écouté tous les morceaux et avons été époustouflés. Nous aurions pu le sortir en CD instrumental, et ce serait un album prog-metal incroyable. C’était agréable à écouter. J’ai beaucoup appris en faisant de notre MEGADETH records au fil des ans car c’est toujours ce processus de construction. C’était un processus laborieux et minutieux au début de l’écriture des chansons, à l’exception de ‘La paix se vend’. Ces chansons ne se sont pas écrites dans une pièce avec tout le monde en train de brouiller. Il a toujours été construit avec des morceaux et des morceaux, comme mettre les blocs en place pour construire un mur qui finirait par devenir une maison. Ce groupe fonctionne différemment de quatre gars qui entrent dans une pièce et jamment pendant quelques après-midi pour terminer un disque. “

Lisez l’intégralité de l’interview sur Metal Rules.

En février dernier, Mustaine dit lors d’un épisode de son Gimme Radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” qu’il venait de recevoir “un lyrique vraiment cool” de Ellefson qu’il avait l’intention de transformer en chanson. De plus, il a révélé que le prochain MEGADETH L’album comprendra une piste de couverture non encore divulguée.

En janvier, Ellefson dit au “Icônes Rock ‘N’ Roll avec Bode James” podcast le titre de travail annoncé précédemment pour MEGADETHl’album à venir, “Les malades, les mourants et les morts”, finira probablement par être modifié avant la sortie du LP.

Les premières sessions de l’album ont eu lieu en 2019 avec le coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur «Dystopie».

«Dystopie», dont la chanson titre a été récompensée dans la catégorie “Best Metal Performance” au 2017 Grammy Awards, marqué Loureiroles débuts de l’enregistrement avec MEGADETH.

Le Belge de 46 ans, né et maintenant basé à Los Angeles Verbeuren avait joué avec LES SOLS pendant plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH.

