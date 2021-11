David Ellefson sur les retombées de son scandale de vidéo de sexe : maintenant « je sais ce que Jésus a ressenti »

Dans une nouvelle interview avec le podcast « That Metal Interview », David Ellefson une fois de plus, a parlé de son licenciement de MEGADETH il y a six mois, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter. À l’époque, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Parlant de la façon dont il se porte six mois après l’annonce de son licenciement de MEGADETH annoncé, Ellefson dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je vais bien. Je viens de sombrer. J’ai pris le temps de tout traiter, de m’en remettre. De toute évidence, je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. Et le fait que cela se passait comme ça, c’était juste… je ne pouvais pas croire le niveau de merde de l’humanité ; je ne pouvais même pas y croire, mec. référence religieuse, mais je suppose que je sais ce que Jésus a ressenti. Portez votre croix et ensuite tuez-le. Merde, nous nous sommes trompés de gars. Pas pour en faire une chose religieuse, mais c’est juste une de ces choses, je ne pouvais même pas croire ça. Je ne vais pas mentir – je mérite mieux que ça. C’est pourquoi j’ai quitté les réseaux sociaux et je me suis éloigné de tout ça. Et j’étais juste, tu sais quoi ? J’ai consacré toute ma vie à mon métier et mon travail et mon art et être un artiste et un artiste, et personne ne mérite d’être traité comme ça. C’est absolument injustifié à n’importe quel niveau. «

On lui a demandé comment il s’est senti quand il a découvert que MEGADETH allait retirer ses pistes de basse du prochain album studio du groupe après son départ du groupe, Ellefson a dit: « Je sais ce que j’ai enregistré [for the album]. C’est foutrement incroyable. [Laughs] Et je ne dis pas ça parce que c’est juste moi parce qu’aucun disque n’est juste une personne ; c’est une équipe de personnes qui le font. C’était un travail collectif de quelques années, mettre tout ça ensemble. Et surtout d’enregistrer avec Poignard [Verbeuren, MEGADETH drummer]. Mais tu sais quoi? En fin de compte, je ne suis pas le patron de ce disque, je ne suis pas le producteur de ce disque, je ne contrôle pas ce disque, donc s’ils veulent me retirer mes parties et le faire jouer par quelqu’un d’autre , ils ont parfaitement le droit de le faire. Je ne pense pas que c’était nécessaire, mais encore une fois, je ne contrôle pas ce disque, alors ils ont décidé qu’ils voulaient le faire. Alors, qu’il en soit ainsi.

« Évidemment, j’ai plus de musique en moi », a-t-il poursuivi. « Donc, s’ils ne veulent pas utiliser mes parties, croyez-moi, les autres le feront. J’ai déjà d’autres personnes avec qui je fais de la musique.

« Très honnêtement, à ce stade – et je l’ai déjà dit; je l’ai dit il y a même quelques années – à ce stade, il s’agit de faire de la musique que j’aime avec des gens que j’aime, et des gens où il y a une synergie et un point commun et nous pouvons tous aller dans la bonne direction.

« Regardez, les situations changent, la vie change » Ellefson philosophé. « Parfois nos âges, nos expériences et nos capacités relationnelles, ils changent aussi la musique. Et si c’est la fin pour moi avec MEGADETH, j’aimerais réfléchir avec « Dystopie » et gagner un Grammy et tout le reste, je dis définitivement que je suis sorti vainqueur avec MEGADETH. »

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Deux jours après Moustaine annoncé Ellefsonle dernier départ de MEGADETH, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il s’est engagé à intenter une « action en diffamation » contre la personne qui a « publié illégalement une vidéo très privée » du bassiste et a fait de « fausses allégations » contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a posté la vidéo. Cette personne sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi ». Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur tournée.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

En juillet, Moustaine abordé la possibilité de Ellefson retournant vers MEGADETH en filmant un message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet. Demandé par Alimentation en pierre si Ellefson pourrait à nouveau jouer avec MEGADETH à un moment donné, Moustaine a dit : « Toute chance sur Ellefson revenir plus tard ? La réponse est non. »