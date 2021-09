David Ellefson taquine son premier projet post Megadeth The Lucid

David Ellefson taquine son premier projet depuis qu’il a été licencié de MEGADETH. Plus tôt dans la journée (mercredi 1er septembre), le bassiste de 56 ans a révélé via ses réseaux sociaux que son nouveau groupe LE LUCIDE sortira sa première musique le jeudi 8 septembre.

LE LUCIDE est un groupe de hard rock composé de quatre musiciens Ellefson, chanteur Vinnie Dombroski (ÉPONGE), guitariste Drew Fortier et batteur Mike Heller (CORBEAU, USINE DE PEUR). LE LUCIDELe premier album éponyme de ‘ comprend neuf morceaux percutants et chargés d’émotion mettant en valeur l’approche sonore unique de ce quatuor éclectique.

Lors d’une apparition en novembre 2020 sur “Le podcast de Chuck Schute”, Ellefson a expliqué comment il s’est impliqué dans LE LUCIDE (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “A dessiné m’a envoyé un morceau et m’a dit : « Hé, pouvez-vous mettre une basse ici ? » Et j’écrivais un nouveau ELLEFSON enregistrement solo à l’époque, donc mes oreilles de studio étaient sur. J’étais branché et prêt à partir. Il l’a envoyé et je me suis dit : ‘Ouais, c’est vraiment cool, mec.’ j’avais vu A dessiné jouer, je connais son BANG TANGO l’histoire et les autres choses qu’il a faites. Mais c’était vraiment des trucs sympas qui m’ont parlé. Et puis il m’a appelé et il m’a dit : ‘Hé, Vinnie va entrer et écrire des voix et des paroles et mettre des morceaux.’ Et c’est devenu une chose.”

“J’aime [Vinnie]. J’aime ÉPONGE, ” David a continué. “C’est une rock star. C’est juste un gars cool. Et il écrit de si belles paroles – des paroles très trippantes. C’est le genre de parolier avec qui je n’avais jamais travaillé auparavant, donc c’est amusant avec ça. Et A dessiné est un excellent guitariste. Mike Heller – il est de bons amis avec [MEGADETH drummer] Dirk Verbeuren. Et Poignard‘s, comme ‘Mike‘est génial.’ Ce sont de bons amis. On s’est tous rencontrés à LA. On a composé les chansons et on s’est tous rencontrés à LA à la mi-juillet. J’ai branché et cogné 10 chansons en deux jours. Et c’était amusant. Mike était très bon en studio; il connaît vraiment son chemin.”

Pour ce qui est de LE LUCIDEla direction musicale de, Ellefson a déclaré: “C’est des trucs cool, et c’est très différent. Ce n’est évidemment pas du thrash metal, d’où le nom LUCIDE. [The name] ressemble en quelque sorte à ce à quoi ressemble la musique.”

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites l’impliquant sur Twitter. Peu de temps après, il a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.



