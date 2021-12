David et Katharine McPhee Foster craignent que leur fils les trouve sur YouTube

Katharine a déclaré que Rennie n’avait pas pu voir ses parents dans leurs costumes et qu’il était à la maison avec sa nounou pendant qu’ils enregistraient la série. Elle a ajouté : « C’était un bon exercice dans la vie professionnelle et dans la vie de maman, et ça s’est très bien passé. »

« C’était une expérience très étrange de courir sur le plateau tous les jours, parce que nous devions mentir aux gens tout le temps », a déclaré le chanteur. « Donc, par exemple, nous avons tous les deux l’application appelée Find [My] Des amis, donc notre famille, les filles de David, ma mère, ma sœur, mes meilleurs amis étaient comme m’envoyer des messages et me dire : « Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Ça dit que tu es au studio, le studio Sunset Gower. Sur quoi travailles-tu? ‘ »

Leur réponse ? « Nous leur avons dit : ‘Oh, nous travaillons sur un spécial Noël secret.’ Nous avons dû mentir. Pendant deux semaines, trois semaines d’affilée », s’est-elle souvenue.

