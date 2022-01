David et Victoria Beckham s’ébattent sur la plage alors qu’un couple profite de vacances

Les Beckham sont toujours en vacances (Photo: @victoriabeckham, Instagram)

David et Victoria Beckham sont toujours absents du bureau alors que le couple passe les premiers jours de la nouvelle année en vacances exotiques.

Le couple marié a trouvé un moyen de vaincre le blues du retour au travail en partant en vacances en famille vers une destination ensoleillée inconnue.

Dans les derniers clichés de l’escapade, Victoria, 47 ans, est vue se prélasser au soleil avec l’océan bleu cristal derrière elle tout en portant une jolie mini-robe à fleurs, alors que David, 46 ans, s’est assuré de parfaire son bronzage en torse nu dans une paire de short de bain vert.

Avec son corps déchiré exposé, le footballeur à la retraite avait l’air ravi comme un coup de poing alors qu’il souriait au photographe.

» Du temps en famille au soleil « , a sous-titré l’ancienne chanteuse des Spice Girls Victoria.

Le fils du couple, Romeo, 19 ans, a également été aperçu sur la plage tandis que leur fille Harper, 10 ans, a été photographiée en train de prendre une pose féroce dans une paire de lunettes de soleil.

Victoria était jolie dans une robe d’été à fleurs (Photo: @victoriabeckham, Instagram)



David a saisi l’occasion pour fléchir ses muscles (Photo : @victoriabeckham, Instagram)

« Je ne sais pas d’où elle le tient ?! », a plaisanté Victoria avec le jeune qui ressemblait clairement à sa mère fashionista.

Nul doute que le clan Beckham souhaitait profiter du soleil, de la mer et de la détente avant ce qui s’annonce comme une année très chargée.

Roméo a passé du bon temps avec son père (Photo : @victoriabeckham, Instagram)



Harper s’est avéré être une puce de l’ancien bloc (Photo: @victoriabeckham, Instagram)

Romeo vient de signer un accord à sept chiffres avec la marque de vêtements de sport Puma – pour un montant de 1,2 million de livres sterling – le rendant plus riche que n’importe lequel de ses frères et sœurs, dont Brooklyn, 22 ans, et Cruz, 17 ans. On dit que l’adolescent deviendra le visage mondial de la marque le propulsant au rang de superstar.

Avant cela, il a été signalé que Romeo avait signé pour l’USL League One, Fort Lauderdale, l’équipe réserve de l’Inter Miami, qui appartient à David.

Plus : David Beckham



Pendant ce temps, David pourrait ajouter la plus grande distinction à son arc cet été avec de nombreuses spéculations selon lesquelles il est en lice pour un titre de chevalier de la reine.

Cependant, il pourrait y avoir des discussions cruciales pour l’empire de la mode et de la beauté de Victoria après avoir subi une perte de 8 millions de livres sterling en un an. Les administrateurs ont conseillé à la star d’injecter plus d’argent dans l’entreprise pour la maintenir à flot, mais les représentants du designer ont souligné que la marge de perte de la marque s’était réduite par rapport à l’année précédente.

