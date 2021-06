David Fizdale, star de l’équipe d’entraîneurs des Los Angeles Lakers

in

Les mouvements sur le marché NBA continuent à avoir lieu, mais pas seulement par rapport aux joueurs et aux entraîneurs, mais aussi à la composition des différents corps d’entraîneurs des différentes franchises de la ligue.

Dans ce cas, nous parlons d’un renforcement plus qu’intéressant adressé par les Lakers de Los Angeles. La franchise angelina s’ajoute à son équipe de travail David Fizdale, l’ancien entraîneur des New York Knicks et assistant des Memphis Grizzlies qui sera l’une des figures clés dans la recherche du deuxième ring en trois ans pour l’entité Staples Center.