David Foster fait l’éloge du corps de sa femme Katharine McPhee, critiqué comme étant déconnecté

David Foster a posté une photo de sa femme, Katharine McPhee et l’a félicitée pour sa silhouette post-bébé, mais cela ne convient pas à certaines personnes qui pensent que le maestro de la musique est déconnecté.

David a posté une photo de Katharine avec la légende « quel bébé ! » La référence, bien sûr, est à Katharine qui a accouché il y a moins d’un an, et elle a l’air super en forme et tonique.

Certains des partisans de David étaient déçus de ses éloges, mais d’autres pensent que le joueur de 72 ans a besoin d’une leçon de 2021, STAT.

Une personne a écrit: « Oui, perpétuons le récit malsain selon lequel les femmes doivent revenir ou être plus petites que leur taille d’avant la grossesse après l’accouchement. »

Un autre a écrit : « Je comprends ce que vous dites, mais c’est un article très malsain. Pas cool du tout. »

Et il y a plus… « Pourquoi exposes-tu le corps de ta femme comme un trophée ? »