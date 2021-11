David Frost a envoyé un avertissement de trahison au Brexit alors que l’article 16 risque d’automutilation de 80 milliards de livres sterling pour le Royaume-Uni | Sciences | Nouvelles

Cela survient alors que le Royaume-Uni a été temporairement banni d’Horizon Europe en raison des différends liés au Brexit concernant les licences de pêche et le protocole d’Irlande du Nord. Marcos Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, a averti qu’il y aurait de « graves conséquences » si la Grande-Bretagne déclenche l’article 16, qui, selon Lord Frost, est « tout à fait sur la table ». L’une de ces conséquences pourrait être l’exclusion permanente d’Horizon Europe, le programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation dans le domaine scientifique.

James Wilsdon, du Research on Research Institute (RoRI) a déclaré à Express.co.uk : « Si l’article 16 est invoqué, je pense que cela éliminerait complètement notre association avec le projet.

« En ce qui concerne la partie scientifique de ce dossier, la Commission a clairement été très explicite sur le fait qu’elle ne voit pas de résolution de l’accord d’association commerciale sans une résolution de ces questions plus importantes. »

La semaine dernière, Lord Frost a déclaré que l’accord de commerce et de coopération (TCA) inclus dans l’accord sur le Brexit n’avait pas été violé par la Grande-Bretagne, mais le Royaume-Uni a toujours été exclu d’Horizon Europe bien qu’il soit une caractéristique de l’ACT.

Lord Frost a déclaré: « Nous avons convenu que nous participerions à cela dans le TCA et nous avons accepté de payer une contribution de 15 milliards de livres sterling sur sept ans.

« Le TCA est clair, le Royaume-Uni doit participer et le protocole pertinent doit être adopté… c’est une obligation.

« S’il devenait clair que l’UE ne respecterait pas cette obligation – et elle ne l’a pas fait jusqu’à présent – nous les considérerons comme une violation de l’article 710 du TCA. »

Lord Frost est confronté aujourd’hui à des questions à la Chambre des Lords sur le protocole d’Irlande du Nord avant une réunion avec M. Sefcovic demain.

Le ministre du Brexit a déclaré mercredi dernier qu’il pensait qu’un accord « peut être conclu », ce qui pourrait éviter le déclenchement de l’article 16.

Mais si un accord n’est pas conclu, M. Wilsdon a averti que l’exclusion de la Grande-Bretagne d’Horizon Europe pourrait porter un coup de marteau à la science britannique et même risquer de trahir les votes du Brexit.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Ce serait un coup dur.

Ses commentaires sont intervenus après que le chancelier Rishi Sunak a annoncé dans le budget d’automne que l’objectif de la Grande-Bretagne de dépenser 22 milliards de livres sterling par an pour le financement de la recherche et du développement était repoussé de 2024/25 à 2026/27.

Mme Onwurah a déclaré que les travaillistes feraient plus pour respecter l’engagement de superpuissance de M. Johnson.

Elle a déclaré: « L’ambition et l’engagement du Labour, et Keir Starmer lors de la conférence du Labour a parlé très fortement de faire du Royaume-Uni une superpuissance verte, numérique et scientifique, augmente les dépenses publiques à long terme du secteur scientifique de 3% et ne coupe pas et ne modifie pas les objectifs.

« Nous faisons plus. Nos plans répondraient à l’ambition post-Brexit d’être une superpuissance scientifique alors que les plans du gouvernement ne sont pas sur la bonne voie.