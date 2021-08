“David ‘General’ Cuéllar exemple pour les enfants et les jeunes”: Roberto Sosa Pichardo

MEXIQUE – Après avoir remporté le Championnat du monde d’argent des jeunes du World Boxing Council chez Karim ‘Traviesito’ Arce (à droite), neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce; Le boxeur de Querétaro David ‘El General’ Cuéllar a également gagné le respect et l’admiration des habitants et des étrangers.

Le boxeur exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle, a rencontré cet après-midi le maire de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, qui en a profité pour réitérer son soutien et augurer encore plus de succès dans sa carrière de boxeur professionnel dans laquelle il sûrement continuer à afficher le nom de Corregidora, comme il l’a fait jusqu’à présent.

La route n’a pas été facile pour le boxeur vivant à Corregidora, Querétaro ; qui, depuis ses débuts à l’âge de 16 ans, a fait preuve d’une discipline et d’une détermination dignes d’admiration, devenant un exemple pour les enfants et les jeunes de la municipalité connue au niveau national pour la zone archéologique d’El Cerrito.

Cuéllar Contreras détient à ce jour un bilan invaincu de 19 victoires dont 12 au chloroforme pur ; Il a assisté au rendez-vous avec la ceinture de champion approuvée par l’organisme vert et or et a réaffirmé son engagement à continuer à travailler avec le même engagement et à être prêt à collaborer pour que Corregidora continue de se démarquer en tant que municipalité d’athlètes à succès.