David Guetta est pris avec Sofia Reyes !!!!

Décidément, cette 2021 n’arrête pas de nous surprendre et maintenant nous pouvons voir Sofía Reyes avec David Guetta, vous l’avez imaginé, nous vous racontons tous les détails ici dans le meilleur magazine de divertissement numérique et de vos artistes préférés avec Music News !!

En fait, nous voulons vous parler de la nouvelle collaboration que David Guetta a faite avec deux artistes internationaux merveilleux et bien connus ainsi que talentueux, nous nous référons précisément à Sofía Reyes et A Boogie Wit da Hoodie !! Les deux artistes ont collaboré avec David Guetta sur cette nouvelle chanson intitulée Family !!

La chanson a été créée le 5 novembre et compte aujourd’hui un nombre impressionnant de vues.

La réalité est que ces dernières années, la musique et les artistes nous ont surpris par les fonctions originales qu’ils ont créées et surtout les chansons qu’ils nous ont données, mais David Guetta n’a pas vraiment surpris grand-chose avec cette collaboration avec Sofía Reyes et avec A Boogie Wit da Hoodie !!

On sait en effet que Sofía Reyes est l’une des figures émergentes de la scène musicale latine actuelle et cette année elle a ajouté sa quatrième nomination aux MTV Europe Music Awards, désormais dans cette surprise à laquelle elle collabore avec le talentueux David.

Cette collaboration n’était pas surprenante puisque Sofía Reyes fait actuellement tourner plus de 11 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, en plus du fait que sa chanson intitulée « Dancing on Dangerous » compte plus de 67 millions de reproductions sur la plateforme YouTube.