David Guetta!! Un an de plus!

David Guetta fête une nouvelle année de vie et de talent bien sûr, alors aujourd’hui nous vous présentons quelques curiosités du célèbre producteur et DJ français ici à Music News !! David Guetta est juste son nom de scène, son nom complet est Pierre David Guetta qui est connu pour être un DJ et producteur français célèbre et très talentueux qui a vraiment des origines italiennes, marocaines et belges. David Guetta est classé numéro un depuis un certain temps selon une enquête menée par DJ Magazine.

Guetta est né le 7 novembre 1967 donc si les comptes ne nous font pas défaut le DJ français si célèbre et plébiscité par ses fans a 54 ans.

Quelques curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur Guetta, Et c’est que le DJ est l’artiste avec le plus grand nombre de spectateurs et la visualisation est quand il s’agit d’une diffusion en direct de Facebook.

David Guetta a un record Guinness pour avoir fait le DJ avec le plus de followers sur Facebook puisqu’il dépasse les 50 millions et également 20 millions sur Twitter.

Il a un cumul de plus de 50 millions d’albums vendus et David Guetta a plus de 10 milliards de streams !

Non seulement cela, mais l’artiste a déjà six nominations à la guilde dont il a remporté deux prix.

Nous espérons que David Guetta fêtera encore de nombreuses années et que les succès s’enchaînent car ce sont de la musique, c’est vraiment épique.