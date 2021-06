David Guetta vend un appartement à Miami pour 14 millions de dollars – Crypto Accepted

David Guetta a mis en vente son appartement du 37e étage à Miami pour 14 millions de dollars – crypto acceptée.

Le DJ et producteur de musique français David Guetta a acheté l’appartement de grande hauteur pour 9,5 millions de dollars en 2018. Le propriétaire précédent était Richard LeFrak, et l’unité a été achetée dans le cadre d’un accord hors marché. Le condo de trois chambres et trois salles de bains a été une résidence intermittente pour Guetta lorsqu’il est à Miami.

“Lorsque M. Guetta n’a pas pu trouver exactement ce qu’il voulait sur le marché, il a fait des offres à plusieurs personnes qui vivaient dans des unités avec des points de vue similaires à ceux de M. LeFrak au Setai”, a déclaré son agent à Mansion Global en 2018.

“M. Guetta a aimé que l’unité de 2 521 pieds carrés ait trois expositions, ce qui signifie qu’il pouvait voir les lumières de la ville la nuit et l’océan pendant la journée.

Guetta a utilisé la maison en tant que résident à temps partiel, louant l’unité la plupart du temps. Le Setai permet des locations haut de gamme à court terme et des séjours prolongés pour les clients. Le condo était disponible à la location tout au long de l’année pour entre 10 000 $ et 28 000 $ par semaine, selon la période de l’année.

La liste de l’appartement indique que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum sont acceptées. Ethereum est la technologie blockchain qui a conduit la plupart (mais pas la totalité) de l’activité NFT au cours du premier semestre 2021. Si Guetta atteint le prix demandé de 14 millions de dollars pour la propriété, il tirera profit de 4,5 millions de dollars de la vente. Cela représente environ 385 Bitcoins ou 6 220 Ether aux prix actuels.

Miami est l’endroit où la musique de danse électronique et les crypto-monnaies convergent aux États-Unis. La North American Bitcoin Conference a lieu chaque année dans la ville de Floride, attirant des passionnés de crypto dans la ville. La conférence Bitcoin 2021 de cette année s’est tenue en juin 2021 et était le premier rassemblement physique d’amateurs de crypto en un an et demi.

Le producteur de musique français a vendu son catalogue à Warner Music pour 100 millions de dollars. Cet accord couvre également ses futurs enregistrements, selon un rapport de la BBC. Guetta a vendu plus de 50 millions de disques et compte plus de 14 milliards de streams sur toutes les plateformes. Il a fait ses débuts en tant que DJ underground à Paris et Ibiza, réalisant des remixes non autorisés des Heroes de David Bowe.

Le double lauréat d’un Grammy est souvent attribué à sa contribution à l’introduction de la musique dance européenne aux États-Unis. Guetta a vendu ses enregistrements principaux dans l’accord plutôt que ses droits d’écriture. Il est le huitième artiste le plus populaire sur Spotify et selon des sources, plusieurs sociétés étaient intéressées par les droits de ses chansons.