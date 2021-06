David Guetta vend un catalogue enregistré à Warner Music dans le cadre d’un contrat de plus de 100 millions de dollars

Le DJ né à Paris David Guetta a vendu son catalogue enregistré à Warner Music Group (WMG) dans le cadre d’un “pacte mondial” plus large d’une valeur de 100 millions de dollars.

Warner Music Group, dont le siège est à New York, a annoncé l’accord de grande envergure via un communiqué officiel ce matin. En vertu de l’accord « révolutionnaire et couvrant toute la carrière » que David Guetta, 53 ans, a signé avec WMG, ce dernier a obtenu le catalogue enregistré de Guetta « des deux dernières décennies ».

L’accord du double lauréat d’un Grammy (et neuf fois nominé) Guetta avec le label Big Three englobe également les « futurs enregistrements ». Pour référence, le créateur de “Titanium” a sorti son premier album studio, Just a Little More Love, en 2002, tandis que son septième et plus récent album, le bien intitulé 7, est arrivé en 2018. Cependant, le communiqué souligne que le DJ a dévoilé huit pistes à ce stade en 2021, avec un autre single qui fera ses débuts en juillet.

Le message d’annonce ne divulgue pas les conditions financières du contrat, mais le Financial Times, citant une source anonyme au courant de l’affaire, a rapporté que l’accord valait au total 100 millions de dollars environ, en prenant en compte les deux pour l’enregistrement. l’achat du catalogue et les futurs enregistrements. Notamment, Jean-Charles Carré, le manager de Guetta, a indiqué dans un communiqué que plusieurs parties en plus de WMG cherchaient à acheter la propriété intellectuelle.

« Beaucoup de gens nous ont approchés pour exprimer leur intérêt pour le catalogue de David. Nous avons décidé de poursuivre notre partenariat avec Warner car ils ont une connaissance et une passion pour la musique de David, avec une équipe mondiale qui travaille constamment pour la placer dans de nouveaux contextes.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de certains des accords qu’ils concluent avec de nouveaux partenaires et de leur expansion dans de nouveaux territoires. Il s’agit de travailler de manière proactive le catalogue de David et la nouvelle musique ensemble », a terminé Carré, dont le client a sorti un premier album via WMG (et plus précisément Atlantic) en 2014, avec Listen.

Bien que 2020 ait apporté toutes sortes de ventes par catalogue remarquables (et décidément chères), un certain nombre d’entreprises ont continué à faire des paris substantiels sur le potentiel de gains à long terme de la propriété intellectuelle musicale en 2021. Certes, Mick Fleetwood a lancé l’année en encaissant son propre catalogue enregistré (300 pistes), tandis que Round Hill Music a acquis le catalogue de Collective Soul et a conclu un contrat à terme avec le leader Ed Roland.

Le célèbre catalogue de Sun Records s’est vendu pour 30 millions de dollars en janvier, tandis que David Crosby, Linda Ronstadt, Paul Simon et, plus récemment, les Red Hot Chili Peppers, ont également échangé leurs catalogues contre de gros chèques de paie à ce stade en 2021. Enfin. , fin avril, Concord a acquis plus de 145 000 catalogues de Downtown Music dans le cadre d’une transaction de 300 millions de dollars.