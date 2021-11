David Gulpilil, un acteur australien aborigène pionnier qui a joué dans les deux premiers films Crocodile Dundee et Rabbit-Proof Fence, est décédé lundi des suites d’une bataille contre le cancer du poumon. Gulpilil a également joué dans Walkabout, The Right Stuff et Dark Age. En 2014, il a remporté des prix dans le monde entier pour sa performance dans Charlie’s Country, qu’il a également co-écrit. Gulpilil avait 68 ans.

La mort de Gulpilil a été annoncée par le Premier ministre sud-australien Steven Marshall. « C’est avec une profonde tristesse que je partage avec les habitants d’Australie-Méridionale le décès d’un artiste emblématique d’une génération qui a façonné l’histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l’écran – David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu (AM) « , a déclaré Marshall, rapporte The Hollywood Reporter. Gulpilil a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2017.

L’acteur est devenu une sensation internationale en 1971 lorsqu’il a joué dans Walkabout, un film de survie réalisé par Nicolas Roeg. Il a joué l’adolescent aborigène qui a aidé deux jeunes écoliers blancs qui se sont perdus dans l’outback australien. Gulpilil a remporté sa première nomination pour le meilleur acteur aux Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards pour Storm Boy en 1976. Il a finalement remporté le prix pour la première fois plus de 25 ans plus tard pour le film de 2002 de Rolf de Heer, The Tracker. Il a remporté le prix pour la deuxième fois pour Charlie’s Country, qui a également été réalisé par de Heer. Il a également été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Rabbit-Proof Fence, réalisé par Phillip Noyce.

L’idée de Charlie’s Country est venue à un moment difficile de la vie de Gulpilil. Il était en prison pour voies de fait graves au moment où de Heer lui a rendu visite et a été choqué de voir l’état dans lequel se trouvait l’ancienne star. Les deux ont décidé de travailler sur de nouveaux projets qui donneraient à Gulpilil un regain d’intérêt pour la réalisation de films. Le film a été acclamé par la critique en dehors de l’Australie, ce qui a valu à Gulpilil le prix du meilleur acteur Un Certain Regard au Festival international du film de Cannes. Il a également été choisi comme l’entrée de l’Australie pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Les autres crédits de Gulpilil incluent The Last Wave, The Right Stuff, Dead Heart, The Proposition, Baz Luhrmann’s Australia, Goldstone et 2019’s Storm Boy. Il a également joué Neville Bell dans Crocodile Dundee et Crocodile Dundee II. Il est devenu membre de l’Ordre d’Australie en 1987 et a été honoré toute sa vie pour avoir représenté la culture aborigène. En 2019, il a reçu le prix pour l’ensemble de sa carrière du Comité national d’observation de la Journée des aborigènes et des insulaires. « À tout le monde, merci de m’avoir regardé… ne m’oubliez jamais tant que je suis ici », a-t-il déclaré dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la cérémonie. « Je ne t’oublierai jamais. Je me souviendrai toujours de toi même si cela ne durera pas éternellement. Je m’en souviendrai toujours. »