David Harbour compare la saison 4 de Stranger Things au Seigneur des anneaux et cela a tout son sens

David Harbour évoquant Gandalf et parlant de la “renaissance” de Hopper donne aux fans une idée de ce qui se passe maintenant qu’il revient, mais vous fait également vous demander comment il reviendra et dans quel état. Et ce n’est pas la seule connexion cinématographique qu’il a faite, car l’été dernier, il a comparé la saison 4 à Indiana Jones ! L’année dernière, Harbour a fait allusion à ce que les fans peuvent attendre de Hopper, notant son isolement, et que cette saison est sa préférée parce que Hopper “va vraiment vous montrer de nouvelles couleurs et de quoi il est vraiment composé”.