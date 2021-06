David Harbour de Black Widow veut que Captain America et Red Guardian s’affrontent dans un film, a déjà une idée

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

De légers spoilers pour Black Widow sont devant nous.

L’attente a été longue, mais Black Widow de Marvel Studios honorera enfin les grands et les petits écrans le mois prochain. Le film solo tant attendu devrait mettre en lumière Natasha Romanoff de Scarlett Johansson, permettant aux fans de mieux comprendre d’où vient le mortel Avenger. En cours de route, le public sera également présenté à une foule de nouveaux personnages, dont Alexei Shostakov de David Harbour, alias Red Guardian. Nous ne savons peut-être pas tout sur le personnage imposant, mais il est plus qu’évident qu’il a un problème avec l’ancien Captain America Steve Rogers. Et Harbour a une idée qui verrait les deux s’affronter dans un film.