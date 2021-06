David Harbour porte son costume de gardien rouge dans le nouveau clip de Black Widow 10z viral

Lors d’une récente apparition sur Jimmy Kimmel Live!, Choses étranges la star David Harbour a fait ses débuts avec un tout nouveau Veuve noire clip pour la fonction MCU tant attendue de Marvel Studios, qui devrait faire ses débuts dans les cinémas et sur Disney + avec Premier Access le vendredi 9 juillet. La vidéo présente un nouveau regard sur Alexei de Harbour alors qu’il montre son ancien costume de gardien rouge à sa famille, dont Natasha de Scarlett Johansson, Florence Pugh’ Yelena et Melina de Rachel Weisz. Cela vient après que Harbour a apparemment taquiné l’apparence de la Winter Guard, y compris Ursa Major et Crimson Dynamo, qui sont connus comme la réponse de la Russie aux Avengers dans les bandes dessinées.

Veuve noire devrait se dérouler entre les événements de Captain America : guerre civile et Avengers : guerre à l’infini. Le film suit Natasha Romanoff alors qu’elle affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur.

Le film met en vedette une distribution d’ensemble étoilée dirigée par la candidate aux Oscars Scarlett Johansson, dont le personnage a été vu pour la dernière fois pendant Avengers : Fin de partie, où elle a sacrifié sa vie pour que Clint Barton/Hawkeye de Jeremy Renner obtienne la pierre d’âme à Vormir. Elle est accompagnée de David Harbour dans le rôle d’Alexei alias The Red Guardian, de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, de Rachel Weisz dans le rôle de Melina, de Ray Winstone dans le rôle de Dreykov, à la tête de The Red Rom, et d’OT Fagbenle dans le rôle de Mason.

Il est réalisé par Cate Shortland (Traditions) à partir d’un script écrit par Jac Schaeffer (WandaVision), qui a récemment signé un accord global avec Marvel Studios et 20th Television. Le prochain film marque le premier film MCU pour la phase 4 de Marvel Studios.

Découvrez le nouveau Veuve noire clip (à partir de la marque 9:37) dans le lecteur ci-dessous.

