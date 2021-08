David Harbour très inquiet pour Millie Bobby Brown. L’acteur de “Stranger Things” s’est dit préoccupé par le fait que la célébrité aurait un effet néfaste sur sa jeune co-star.

“Millie et moi avons toujours eu une relation spéciale car je l’ai rencontrée quand elle était toute petite. Je la connaissais avant qu’elle ne devienne célèbre “, a déclaré Harbour, 46 ans, de Brown, 17 ans, dans le podcast The Scene With Dan Patrick. “ « J’ai un vrai sentiment de protection avec elle. J’ai vraiment un souci. Je m’inquiète pour elle et la célébrité et tout ce qu’elle doit gérer. »

Millie Bobby n’avait que 12 ans lorsque la célèbre série Netflix a été créée en 2016 et est devenue célèbre grâce à son rôle d’Eleven.

“J’ai toujours ressenti ce genre d’affection paternelle profonde pour elle”, a déclaré l’acteur qui incarne Jim Hopper.

Alors que Brown n’est qu’une adolescente, elle a été impliquée dans plusieurs scandales au cours des dernières années, de son amitié non conventionnelle avec le rappeur Drake – qui a 17 ans son aîné, aux allégations concernant une relation passée avec le TikToker Hunter “Echo” Ecimovic.

Le mois dernier, Ecimovic, 21 ans, a affirmé qu’elle était intime avec Brown, décrivant les actes et autres, ce qu’elle a rapidement nié par l’intermédiaire de son avocat. Le représentant juridique de la jeune actrice a qualifié les commentaires de TikToker de malhonnêtes, irresponsables, offensants et odieux. Ecimovic a depuis présenté des excuses, admettant qu’il avait dit des choses qu’il n’aurait jamais dû dire alors qu'”il devenait de plus en plus saoul”.

Millie Bobby Brown – qui sort actuellement avec le fils de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, a expliqué comment elle avait géré les critiques et été sexualisée à un si jeune âge. L’actrice a déclaré qu’il y a des moments où elle est très frustrée par des commentaires erronés et inappropriés, la sexualisation et des insultes inutiles qui ont finalement entraîné de la douleur et de l’insécurité pour elle, comme elle l’a exprimé dans un post sur son Instagram en février 2020.

