David Haye affrontera Joe Fournier, le jour même du retour d’Óscar de la Hoya

Communiqué de presse

L’ancien croiseur du monde et champion des poids lourds David Haye, (28-4, 26 KO) affrontera son compatriote britannique Joe fournier (9-0, 9 KO) le samedi 11 septembre au Staples Center de Los Angeles (Californie), où il combattra également mais exposé Oscar de la hoya contre Vitor «Le Phenom» Belfort.

Panneau d’affichage “Légendes II” Il comprend également les combats de Anderson Silva contre Tito Ortiz et Andy Vences contre Jono Carroll. La performance musicale sera confiée au rappeur controversé Tekashi 69.

Le combat entre Fournier et l’ancien champion du monde Haye est prévu sur huit rounds.

“Ce n’est pas un retour, il s’agit d’enseigner à Joe Fournier qu’il y a des niveaux dans le jeu de boxe”a dit David Haye.

Les neuf combats de Joe Fournier se sont terminés de manière spectaculaire par KO, bien que contre des adversaires faciles. L’homme d’affaires milliardaire a récemment gagné le 17 avril 2021, en battant le reggaeton colombien Reykon à Atlanta.

“Je vais choquer le monde et assommer David Haye”proclama Fournier. “Sans aucun doute l’un des défis les plus difficiles de ma vie, mais c’est le combat parfait au moment idéal pour moi. Le 11 septembre, je serai victorieux ».

Fournier a commencé à boxer professionnellement en 2015. Il a remporté la ceinture vacante internationale des poids lourds légers WBA en battant Wilmer Mejía au huitième tour en République dominicaine.

Joe est bien plus qu’un simple boxeur. Il a perdu sa fortune après le divorce de ses parents. Il est passé d’avoir un chauffeur à prendre le bus tous les jours. Sa carrière sportive a commencé en tant que basketteur professionnel et capitaine de l’équipe nationale britannique. Il a quitté le basket-ball en raison d’une blessure grave. Puis il a investi le peu d’argent qu’il lui restait dans un petit gymnase. En 2008, il a écrit son livre de fitness “Red Carpet Workout”. Son succès est dû à une discipline stricte. C’est un père de famille et un immigrant qui est parti de zéro aux États-Unis.

Les matchs pourront être visionnés dans le monde entier sur Pay-Per-View.

Le boxeur et homme d’affaires britannique ouvrira le 15 septembre, veille de la fête de l’indépendance du Mexique, la discothèque Bonbonniere Tulum dans cette célèbre station balnéaire mexicaine.