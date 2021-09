David Haye appelle Tyson Fury après la victoire de son retour, dit qu’il est la «kryptonite» de Gypsy King et que le champion WBC esquive Anthony Joshua

in

David Haye a fait un retour réussi à la boxe samedi soir après avoir battu son bon ami Joe Fournier par décision unanime.

Le Hayemaker, 40 ans, a remporté la victoire et a remporté les huit manches. Il a décroché un renversement dans le premier, mais la plupart de l’action était plus étroitement associée à une séance de sparring.

David Haye et Joe Fournier n’ont pas caché qu’ils étaient amis

Après le combat, Haye a appelé l’actuel champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury.

“Il y a un combattant pour lequel je reviendrais à la boxe professionnelle et c’est Tyson Fury”, a-t-il déclaré. « Ce gros doseur ; Je sais que je suis sa kryptonite, je sais ce qu’il ne peut pas gérer.

« C’est un dosser et je sais que je suis sa kryptonite et je sais qu’il le sait ; il le sait, son père le sait et son oncle le sait.

« Mon droit en pronation… que je n’ai même pas montré là-dedans ce soir, je ne voulais pas lui faire peur. Si j’avais laissé tomber ma main droite, il ne se serait pas battu.

David Haye a fait l’appel surprenant après sa victoire

« Il pense que ce serait un combat facile, mais [he’s] tort. Je sais qu’il esquive Anthony Joshua mais il ne veut pas de ce travail. Nous devions nous battre en 2013 mais j’ai été blessé mais je suis en bonne santé et je suis prêt à partir.

Les blessures ont pesé sur la fin de la carrière professionnelle de Haye et deux défaites contre Tony Bellew ont marqué la fin pour le Britannique.

Cependant, Haye pèse maintenant exactement le même poids qu’il l’a fait à son apogée il y a 10 ans et dit qu’il pourrait prendre plus de combats à l’avenir.

Mais le seul combat professionnel qu’il veut est Fury. Le Gypsy King devrait affronter Deontay Wilder le 9 octobre pour terminer leur trilogie sur le titre WBC et si lui et Anthony Joshua gagnent tous les deux au cours du mois à venir, on pense qu’ils pourraient essayer de ressusciter le combat pour le titre incontesté.

.

David Haye contre Tyson Fury n’est jamais arrivé

Fury a déjà défini son plan pour l’avenir. Il pense qu’il battra Wilder, puis il veut affronter Dillian Whyte en décembre au Royaume-Uni avant d’affronter AJ deux fois.

Il y a de fortes chances qu’il n’ait pas pris en compte une légende de David Haye !