David Haye décrit comment Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk se terminera par un KO «dévastateur»

in

David Haye a prédit qu’Anthony Joshua assommerait Oleksandr Usyk de manière “dévastatrice”.

Le champion britannique des poids lourds devrait défendre ses ceintures contre l’ancien roi ukrainien des poids lourds le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium.

getty

Joshua est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Haye a une expérience de près en regardant Usyk alors qu’il dirigeait Derek Chisora ​​pour leur combat l’année dernière.

Bien que Chisora ​​ait pu utiliser sa taille pour donner à la star invaincue quelques problèmes au début, il a finalement trouvé son rythme et a gagné aux points.

Lorsqu’on lui a demandé combien de problèmes il s’attend à ce qu’Usyk cause à AJ, Haye a déclaré à iFL TV : « Pas grand-chose, je ne pense pas.

.

Usyk était le champion du monde incontesté WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight, mais est maintenant passé au poids lourd

« Si Anthony Joshua décide d’avoir un match de boxe tit-for-tat – juste en piquant et en essayant de marquer des points – alors il aurait des problèmes, mais il n’est pas assez stupide pour faire ça.

«Il va juste utiliser son beau jab, utiliser sa taille et son avantage, utiliser son avantage de taille et de poids et son avantage de puissance de frappe.

«Son avantage athlétique physique, son avantage de pouvoir recevoir des coups de gros poids lourds.

“Il est juste meilleur dans tous les domaines et ça va être assez dévastateur.”

. – .

Haye et Chisora ​​se sont liés fin 2018 et ont travaillé ensemble pour des combats PPV contre Dillian Whyte, Usyk et Joseph Parker

Haye est même allé jusqu’à décrire comment il s’attend à ce que l’arrivée se produise.

Il a expliqué : « Je l’ai vu dans ma tête, il va le frapper avec un une-deux.

“Il n’a peut-être même pas atterri, le une-deux, mais il va tomber sur le centre/jab gauche et le mettre à terre ou dehors.”