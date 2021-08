David Haye vs Joe Fournier UK Prix et diffuseur PPV révélés alors que la date est confirmée avec Oscar De La Hoya en gros titre

David Haye revient à la boxe à l’âge de 40 ans pour un combat ponctuel contre son ami Joe Fournier.

La légende de la boxe britannique a publié une déclaration d’explication la semaine dernière et a officiellement confirmé le combat.

David Haye – Twitter

Haye et Fournier sont amis et étaient en vacances ensemble le mois dernier

Haye – un ancien champion du monde des poids lourds et des poids lourds – a pris sa retraite du sport en 2018, après des défaites consécutives contre Tony Bellew au milieu de divers problèmes de blessures.

Cependant, il concourra désormais sur l’undercard du retour d’Oscar De La Hoya à l’âge de 48 ans contre Vitor Belfort.

Le concours des poids lourds de huit rounds est organisé par Triller, qui a également organisé l’exposition de Mike Tyson contre Roy Jones Jr l’année dernière.

Haye a expliqué que le diffuseur lui avait donné plusieurs millions de raisons de revenir sur le ring.

De La Hoya n’a pas combattu depuis 2008

Plus tôt cette année, Triller a acquis le service de streaming en ligne Fite TV et c’est ainsi que l’émission De La Hoya vs Belfort (y compris Haye vs Fournier) sera diffusée au Royaume-Uni.

Sur l’application Fite TV, le prix actuel indiqué pour l’événement est 24,49 £.

La déclaration de Haye se lit comme suit : « Tout ce combat entre nous est né lorsque, lors d’un dîner avec un groupe à Mykonos, on nous a demandé qui gagnerait dans un combat entre nous.

«J’ai ri, mais par respect pour l’ego de Joe, j’ai suggéré que ce serait proche, peut-être un match nul – un clin d’œil à Joe.

Mark Robinson/Matchroom

Haye se bat à nouveau à 40 ans

«La réponse directe de Joe était très différente, il était très sérieux en déclarant qu’il gagnerait dans un combat aujourd’hui – j’ai supposé que c’était juste la tequila qui parlait.

« Et c’est exactement par là que commence. Une nuit bien arrosée à Mykonos, deux mâles alpha paon avec une foule de filles.

« Avance rapide de deux semaines, je reste heureusement à la retraite de la boxe, sans intention de faire un retour traditionnel pour défier les monstres de la division, mais je suis en forme et prêt à prouver mon point de vue contre mon copain milliardaire trop confiant.

«J’aurais été plus qu’heureux de prouver ce point à huis clos, j’ai suggéré un spar de quatre tours dans mon Hayemaker Gym à Londres, ce qui aurait été plus que suffisant pour le faire taire.

«Mais pour Fournier, le ‘Ric Flair’ du monde de la boxe, cela n’aurait rien fait pour son ‘héritage’. Joe m’a demandé ce qu’il en coûterait pour me faire traverser les cordes une dernière fois pour un combat officiel, sur une vraie scène.

«Je lui ai dit que ce devrait être un package rivalisant avec mes derniers blockbusters PPV. Quelques appels avec les avocats, et nous y sommes.

. – .

Haye a pris sa retraite en 2018 après des défaites consécutives contre Tony Bellew

« La plate-forme de streaming ‘Triller’ a adoré l’idée d’un tel spectacle et m’a présenté une offre que je ne pouvais tout simplement pas refuser.

«Une opportunité de prouver un point à un ami, de gagner de l’argent PPV, de faire ce que j’ai toujours aimé, tout en offrant aux fans une dernière soirée de nostalgie – qui, sensé, refuserait cette opportunité?

«Ce combat est la bataille ultime des egos, le résultat d’une plaisanterie de bar ivre. Maintenant, je dois enseigner quelques manières à un ami cher (mais délirant) à moi, Joe Fournier.

“Un rappel à Joe que sa meilleure réalisation en boxe est d’être classé n ° 10 au monde par la WBA tout en détenant la ceinture internationale WBA chez les poids mi-lourds, il y a cinq ans.

Mark Robinson/Matchroom

Haye a lutté avec des blessures, qui étaient évidentes dans ses deux défaites contre Bellew

“Bien qu’il s’agisse d’un défi inattendu, depuis ma retraite, je suis resté au gymnase et je suis toujours conscient de ce que je mets dans mon corps, c’est-à-dire avec seulement quatre semaines de préavis, je pèse actuellement 10 livres de moins que mon premier combat contre Tony Bellew il y a environ quatre ans. .

«Je suis impatient de lacer des gants de 10 onces et de marcher sur un anneau au Staples Center de LA vers« Ain’t No Stoppin Us Now »pour donner à un ami une éducation brutale en boxe.

«Ce n’est pas un retour, il s’agit d’enseigner à Joe Fournier qu’il y a des niveaux dans le jeu de boxe. Il faut rester dans sa voie ou risquer de se faire aplatir.

« Joe ‘The Billionaire’ Fournier a besoin d’apprendre que certaines choses dans la vie ne s’achètent pas. Les champions naissent pas achetés.