David Hayter aimerait exprimer Logan dans ‘Marvel’s Wolverine’

Avez-vous déjà entendu parler d’une idée de fan-casting qui a tellement de sens qu’il est difficile d’imaginer un autre scénario par la suite ? Eh bien, c’est ce que beaucoup de gens pensent de la notion de David Hayter, la voix derrière Solid Snake de Metal Gear Solid, jouant Logan dans Wolverine de Marvel. Non seulement parce qu’il est un acteur de voix fantastique, mais aussi parce que Hayter a co-écrit les deux premiers films X-Men. Pour de vrai.

Tout a commencé avec l’annonce de Marvel’s Wolverine lors de la PlayStation Showcase de Sony. Tout le monde a vu le logo d’Insomniac Games, pensant qu’ils étaient sur le point d’assister à un teaser pour Marvel’s Spider-Man 2 (qui est venu plus tard). Mais non, une marque déposée SNIKT a retenti dans les haut-parleurs et les gens se sont déchaînés : Wolverine obtient son propre jeu vidéo.

Cependant, on ne sait toujours pas qui jouera réellement le héros titulaire du mouton haché. Mais quelques fans pensent que Hayter serait parfait pour le rôle, et étonnamment, il est dedans.

J’avoue… je pensais ça. https://t.co/tSe2UnvEx7 – David Hayter (@DavidBHayter) 10 septembre 2021

Ce tweet a envoyé les fans de Metal Gear Solid, Marvel et Hayter dans une frénésie spéculative et joyeuse.

Excellent choix, excellent casting, a déclaré son père impartial – Stephen Hayter (@StephenHayter4) 10 septembre 2021

@insomniacgames j’ai besoin de vous pour voir ça – Bénédiction Adeoye Jr. (@BlessingJr) 10 septembre 2021

Ils devraient vous laisser (@DavidBHayter) le faire. Si je me souviens bien, tu as fait une partie de cette scène, non ? J’espère qu’ils vous laisseront entrer. Nous (les fans) devons avoir une pétition. pic.twitter.com/AdHLHX3u9i – Efren munoz (@Efrenmu02951829) 10 septembre 2021

Cercle complet. pic.twitter.com/VvUkSwt4zT – José Mellinas ❗ (@JoseMellinas_) 10 septembre 2021

« Voici Wolverine. Professeur X, pouvez-vous m’entendre ?

« Fort et clair, Wolverine. L’âge ne t’a pas ralenti du tout. – Peter Leja (@Pleja89) 10 septembre 2021

Et/ou faites en sorte que le jeu présente la réapparition surprise de… Flic du musée ! pic.twitter.com/eWJlC8qPYC — White, l’ange de l’extase (@AaronOrtolani) 10 septembre 2021

Essayez-vous de donner un coup de fouet à @shewilikers ? – Merrill Barr (@MerrillBarr) 10 septembre 2021

Aussi excitante que puisse être l’idée que Hayter exprime Wolverine dans le nouveau jeu, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit en aucun cas d’une annonce de casting. Cependant, compte tenu de son histoire avec la série X-Men et de sa longue carrière de comédien, il serait parfait pour cela. Je veux dire, allez, il est même canadien !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

