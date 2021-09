David Hewitt nommé chef de studio et vice-président de Monolith

Warner Bros Games a embauché David Hewitt en tant que nouveau vice-président et chef de studio de Monolith Productions.

Hewitt travaille dans l’industrie du jeu depuis 1999 lorsqu’il a commencé sa carrière en tant que concepteur principal chez le développeur australien Ratbag Games. De là, il a rejoint Tantalus Interactive en 2002 dans le même rôle avant d’être promu directeur créatif en 2006. En 2011, il a rejoint le studio PlayStation de Santa Monica, pour finalement atteindre le niveau de directeur du développement de produits en 2018.

« Nous sommes ravis que David rejoigne et dirige la talentueuse équipe de Monolith », a déclaré Ben Bell, vice-président de la production de Warner Bros. Games.

“Son leadership étendu en matière de développement de produits, créant des jeux incroyables auxquels les gens adorent jouer, est un match idéal avec l’équipe dynamique de Monolith. Nous allons continuer à nous appuyer sur le célèbre héritage de Monolith en élevant le leadership qualifié du studio pour créer leur prochaine génération de jeux .”

Hewitt a ajouté : « Je suis un fan de Monolith depuis de nombreuses années en raison de la longue liste de grands jeux qu’ils ont développés, il est donc extrêmement excitant de rejoindre cette équipe légendaire. Je suis vraiment inspiré et j’ai hâte de travailler avec cette équipe pour me concentrer et m’appuyer sur une nouvelle vision pour créer d’excellents jeux avec le soutien de Warner Bros.

Hewitt remplace Kevin Stephens, qui a été débauché par Electronic Arts en mai de cette année. Il dirige un nouveau studio qui pourrait s’appeler Neon Black.

