David Juncà pourrait être le premier nouveau visage

in

18/07/2021 à 21h18 CEST

Marc Brugues

Avec Valladolid, Gérone est l’une des deux seules équipes de Deuxième division ils n’ont pas encore signé. Cette semaine mais, il semble qu’il y aura du mouvement à Montilivi avec les premiers nouveaux visages de la saison. Dans ce sens, David Junca il n’est plus qu’à un pas de porter à nouveau le maillot de Gérone. L’arrière gauche de Riumors a son arrivée à Montilivi très en bonne voie, après avoir terminé un passage de trois ans au Celta de Vigo, marqué par des blessures, et resté en tant qu’agent libre. Junca Il avait encore deux ans sur son contrat, mais le club de Vigo a exécuté l’option de rompre le lien qui les unissait tôt.

Gratuit après rupture du contrat avec Celta, Junca Il se mit à écouter les offres, ayant toujours la priorité de rester chez lui. Au moment où Prison de Quique il le savait, Gérone montra son intérêt à le récupérer. Si rien ne change à la dernière minute, sa signature est pratiquement sur la bonne voie et le natif de Gérone, formé au football de base de Gérone, reviendra au club six ans après l’avoir quitté pour faire le saut en première avec Eibar. Entre le Celta et Eibar, il a disputé 79 matchs dans l’élite.

D’autre part, l’agresseur Alex Gallar a commencé la pré-saison avec un enthousiasme renouvelé après son affectation en Carthagène. L’attaquant de Sabadell a renoncé la saison dernière en n’entrant pas dans les plans pour François et maintenant tout semble indiquer que Michel le veut dans l’équipe. À Carthagène, l’ailier gauche a disputé un total de 27 matchs au cours desquels il a réussi à marquer un total de 2 buts et à donner 4 passes décisives.