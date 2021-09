David Koma RTW printemps 2022 – WWD

Le jour de l’ouverture de la Fashion Week de Londres, David Koma a apporté le genre d’optimisme et de secousse d’énergie dont les spectateurs ont depuis longtemps envie.

Il a créé un véritable régal pour les yeux, en se tournant vers son amour de l’architecture, du design et de tout ce qui est va-va-voom. Il y avait beaucoup à apprécier et à se sentir bien, du saisissant centre aquatique de Londres conçu par Zaha Hadid qu’il a choisi comme emplacement, aux couleurs fluorescentes de sa nouvelle gamme printemps 2022, aux coupes féroces et aux ornements de plumes ludiques.

Avec le monde du sport et de la natation de compétition dans son esprit, Koma voulait canaliser un sentiment similaire de dynamisme – et saupoudrer son éclat de signature sur le dessus. Il a étudié les maillots de bain et s’est tourné vers la championne de natation Annette Kellerman, la première femme à porter un maillot de bain une pièce, ou le film des années 50 ‘Million Dollar Mermaid’ qui raconte l’histoire d’une nageuse de compétition devenue pin-up.

Ce mélange d’athlétisme et de glamour à l’ancienne pin-up hollywoodienne ressemblait à un « match fait au paradis » pour Koma, qui l’a fait sienne avec des mini-robes en lycra technique qui ressemblaient à une seconde peau ; garnitures en plumes qui imitaient les mouvements sous-marins; et des paillettes transparentes qui ont un effet liquide saisissant.

Il y avait beaucoup de détails qui rappelaient les vêtements de sport et de bain, des nuances néon extra lumineuses, des motifs de blocs de couleur et des lignes courbes. Mais le produit fini était tout Koma et tout luxe : il a apporté des ingrédients de signature comme des ornements en cristal, des découpes sexy et des silhouettes graphiques pour un effet saisissant, alors que les mannequins marchaient dans l’eau fumante de la piscine.

Koma, a organisé un événement d’une journée au Centre aquatique comprenant un spectacle ainsi qu’une séance de tournage d’une journée complète à laquelle les invités pouvaient entrer et sortir. «De cette façon, je peux obtenir les meilleures images, profiter de l’expérience et tout le monde peut entrer et avoir un avant-goût de l’action en coulisse. Nous avons tous besoin d’un peu d’action à grande vitesse et d’une raison de célébrer », a ajouté le designer.

Il a certainement des raisons de se réjouir, car ses collections se sont développées de plus en plus et son engagement envers tout ce qui est glamour et ses tenues de soirée emblématiques portent leurs fruits.

« Notre plateforme de commerce électronique se porte extrêmement bien. Nous grandissons en termes d’équipe, en termes de chiffre d’affaires et cet été, lorsque le monde s’est ouvert, nous avons réalisé notre meilleure performance de tous les temps », a-t-il déclaré.