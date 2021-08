David Lammy a été attaqué pour avoir dit que les travaillistes devraient adopter l’héritage de Blair « Et l’Irak ? » | Politique | Nouvelles

in

Sir Keir Starmer a déclaré au Financial Times qu’il souhaitait que les membres travaillistes “embrassent” l’héritage de Tony Blair et a promis qu’il remporterait les prochaines élections générales après un redémarrage prévu de la direction. Les commentaires ont alimenté la division parmi les partisans du parti travailliste qui méprisent M. Blair pour son implication dans la guerre en Irak et ont attaqué Sir Keir pour avoir fait la suggestion incendiaire. Cependant, le chancelier fantôme David Lammy était de tout cœur d’accord avec Sir Keir, incitant les auditeurs à son apparition à LBC pour exprimer leur opposition en ligne.

S’exprimant sur LBC, M. Lammy a rejoint l’hôte Tom Swarbrick pour discuter du dixième anniversaire des émeutes de Londres, mais M. Swarbrick a saisi l’occasion pour demander au député travailliste son point de vue sur Tony Blair.

M. Swarbrick a déclaré: “Permettez-moi de passer à autre chose si vous le permettez, votre chef Kier Starmer est dans les journaux aujourd’hui, suggérant qu’il promet de bouleverser le parti.

“Qu’il appelle les militants et les membres travaillistes à embrasser l’héritage de Tony Blair, pensez-vous que c’est un héritage qui vaut la peine d’être adopté ?”

M. Lammy a déclaré qu’il serait “bizarre” de ne pas embrasser l’héritage étant donné qu’il s’agissait de la victoire politique la plus notable des travaillistes.

M. Swarbrick a souligné que de nombreux associent M. Blair à la guerre en Irak et aux milliers de personnes qui y ont perdu la vie.

Le député a ajouté: “Il a formé un gouvernement à trois reprises successives, des investissements dans les services publics, nos écoles ont été relevées après de très nombreuses années, un service de santé langoureux renouvelé, des délais d’attente réduits, la paix en Irlande du Nord, le salaire minimum, la liste continue .

“Bien sûr, il y a des moments controversés comme l’Irak, je ne veux pas le contester.

“La vérité est, permettez-moi d’être clair à ce sujet, j’ai écrit cela dans le passé, nous n’allons pas former un gouvernement si nous continuons à accrocher notre linge sale en public.

Un autre a ajouté: “Eh bien, c’est le travail fait aux prochaines élections alors.”

Un auditeur a donné une réponse plus nuancée et a répondu : « S’il n’y avait pas eu l’Irak, il y aurait peut-être une statue de Blair debout sur la place du Parlement aujourd’hui.

Sir Keir voulait que les travaillistes apprennent du gouvernement Blair de 1997 alors qu’il dit qu’il fait pression pour remporter les prochaines élections générales.

Il a déclaré au Financial Times : « Nous devons être fiers de ce bilan au gouvernement et ne pas en être éloignés ou distants.

« Je suis parfaitement conscient que l’une de mes premières tâches est de reconstruire les relations entre le parti travailliste et les entreprises

“Trop de nos membres et sympathisants pensent que gagner un argument interne au Parti travailliste change le monde – ce n’est pas le cas. Nous devons devenir réalistes.”