David Lee Roth annonce sa résidence 2021 2022 à Las Vegas

VAN HALEN leader David Lee Roth sera de retour à la House Of Blues de Mandalay Bay à Las Vegas pour une nouvelle série de spectacles qui débutera par une représentation du réveillon du Nouvel An, suivie de quatre concerts en janvier 2022.

Dates de représentation (Portes 20 h, heure du spectacle 21 h ; 18 ans et plus) :

Saint-Sylvestre – 31 décembre 2021



1er, 5, 7-8 janvier 2022

Billets pour Roth à partir de 63,50 $, plus les frais applicables, et sera mis en vente le samedi 2 octobre à 10 h HP. Les billets sont disponibles en visitant HouseofBlues.com/DavidLeeRoth, MandalayBay.com, Ticketmaster.com ou en appelant le 800-745-3000. La prévente des membres de la carte Citi commence le mercredi 29 septembre à 10 h Les préventes de House of Blues, Live Nation et M life commencent le jeudi 30 septembre à 10 h

Plusieurs forfaits de billets sont disponibles, dont le forfait “Hot For Teacher” (450 $) qui comprend deux billets à une table VIP et un article de vente au détail; le forfait “Panama” (550 $) qui comprend un bon de restauration et un accès avant et après le spectacle à la Foundation Room de Mandalay Bay; et le forfait “Jump” (700 $) qui comprend un dîner à prix fixe dans la chambre Foundation et une bouteille d’un spiritueux haut de gamme.

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

RothLa dernière résidence de Vegas a débuté le 8 janvier 2020 avec un ensemble de 15 chansons dont 10 VAN HALEN classiques et cinq chansons de sa carrière solo. Le chanteur de 66 ans était le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Musulman.

Roth a expliqué qu’il avait choisi Vegas comme endroit pour lancer son nouveau groupe parce que “c’est là que vous venez célébrer et faire la danse de la victoire, peu importe ce que cela signifie pour vous”.

En février/mars 2020, Roth joué en première partie de l’étape nord-américaine de EMBRASSER‘s “Fin de la route” tournée d’adieu.

RothLa résidence de 2020 à Vegas n’était pas la première fois qu’il s’installait à Sin City. En 1995, Roth a terminé un engagement à Las Vegas au Bally’s Hotel and Casino et un autre court séjour au MGM Grand.

