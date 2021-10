David Lee Roth annonce sa retraite après les prochains spectacles de Las Vegas

Lire du contenu vidéo

Revue de Las Vegas

David Lee Roth dit qu’il s’apprête à tout raccrocher, mais d’abord, il sort en fanfare sur le Strip de Las Vegas … où il rendra hommage à ses jours Van Halen.

David, l’ancien leader de VH, a annoncé vendredi ses plans de retraite… disant que ses 5 prochains concerts à Las Vegas seront son dernier hourra sur scène.

Le DLR a laissé tomber la bombe lors d’un entretien téléphonique avec le Revue de Las Vegas, en disant … “Je mets dans les chaussures. Je prends ma retraite.”

Diamond Dave dit que l’ère Van Halen se termine en janvier à la House of Blues de Mandalay Bay avec une poignée de spectacles du réveillon du Nouvel An au 8 janvier – et vous pouvez parier qu’il sautera et dansera toute la nuit toutes les nuits.

David dit qu’il a déjà donné un vieux copain Alex Van Halen un avertissement sur sa retraite … et il semble que Eddie Van HalenLa mort de David et le 67e anniversaire à venir de David sont un facteur dans sa décision de s’éloigner.

David dit qu’il pensait qu’il serait le premier membre du groupe de rock emblématique à mourir, pas Eddie, et dit que ses médecins et ses maîtres lui disent qu’à chaque fois qu’il monte sur scène, il met son avenir en danger.

DLR dit qu’il a donné aux fans tout ce qu’il a à donner, et ça a été une super course (avec le diable) sans regrets.