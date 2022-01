David Lee Roth annule les dates restantes du spectacle de Las Vegas en raison de problèmes de coronavirus: « Ce n’est plus à propos de moi »

David Lee Roth a annulé les autres spectacles qu’il devait jouer à la House of Blues de Las Vegas en raison de problèmes de coronavirus, a confirmé Fox News Digital.

Le leader de Van Halen, 67 ans, avait précédemment reporté les spectacles prévus pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An et devait jouer un total de neuf spectacles alors qu’il faisait ses adieux à sa carrière d’artiste de scène rock and roll.

Roth a annoncé qu’il « se mettait à la place » en octobre lors d’un appel téléphonique avec le Las Vegas Review-Journal.

« Je jette dans les chaussures. Je prends ma retraite », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est la première et la seule annonce officielle. »

(Photo de Rachel Murray/. pour la Fondation Brent Shapiro)

Les spectacles devaient avoir lieu le 31 décembre 2021 et les 1, 5, 7 et 8 janvier 2022.

Lorsqu’on lui a demandé si Roth s’envolerait à un autre titre alors que ses émissions de Vegas devaient être son dernier rappel, Roth a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué: « Ce n’est plus à propos de moi. Quand les avantages pour le Kentucky, le Colorado et Farm Aid lancez-vous ; appelez-moi. »

Au cours de son entretien avec le Las Vegas Review-Journal, il a noté qu’une conversation avec Alex Van Halen était un point culminant poignant de la vie et de la carrière qu’ils avaient tous menées à leur apogée.

Roth a déclaré que le récent « départ de mon camarade de classe bien-aimé » – une référence claire à feu Eddie Van Halen – avait été dans son esprit avant l’anniversaire de Roth l’année dernière.

David Lee Roth, un musicien rock surtout connu pour avoir dirigé Van Halen à quelques reprises, devait prendre sa retraite après ses concerts désormais annulés à Las Vegas à la House of Blues de Mandalay Bay. (AP, fichier)

« Je suis encouragé et obligé de vraiment comprendre à quel point le temps est court, et mon temps est probablement encore plus court », a déclaré Roth.

Il a également admis à l’époque qu’il s’attendait à être « le premier » membre de Van Halen à décéder.

« ‘Hey Ed, les objets dans le rétroviseur sont probablement moi' », a déclaré le musicien. « Et mes médecins, mes gestionnaires, m’ont obligé à vraiment m’occuper du fait qu’à chaque fois que je monte sur scène, je mets en danger cet avenir. »