David Lee Roth de Van Halen fait une annonce majeure sur l’avenir de sa carrière 1 an après la mort d’Eddie Van Halen

David Lee Roth aura bientôt plus de temps pour sauter et danser toute la nuit. L’ancien chanteur de Van Halen a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite après une série de spectacles à Las Vegas en janvier. Roth, 66 ans, a annoncé sa décision presque un an jour pour jour, le guitariste Eddie Van Halen est décédé après une bataille de plusieurs années contre le cancer.

“Je me mets à la place. Je prends ma retraite”, a déclaré Roth au Las Vegas Review-Journal vendredi. “C’est la première et la seule annonce officielle… Vous avez la nouvelle. Partagez-la avec le monde.” Roth a déclaré que ses cinq derniers spectacles auront lieu à la House of Blues de Mandalay Bay le soir du Nouvel An, le jour de l’An, les 5, 7 et 8 janvier. Les billets seront mis en vente samedi matin.

“Je ne vais pas expliquer la déclaration. L’explication est dans un coffre-fort. Ce sont mes cinq derniers spectacles”, a déclaré Roth. Il a ajouté qu’il avait pris la décision après sa dernière conversation avec le co-fondateur de Van Halen, Alex Van Halen. Il a également dit qu’il pensait au “départ de mon camarade de classe bien-aimé récemment”, se référant à la mort d’Eddie Van Halen le 6 octobre 2020. Eddie est décédé à 65 ans et Roth aura 67 ans le 10 octobre.

“Je suis encouragé et obligé de vraiment comprendre à quel point le temps est court, et mon temps est probablement encore plus court”, a déclaré Roth au Review-Journal, ajoutant que la mort de ses amis avait inspiré son équipe à l’obliger à “vraiment aborder cela chaque fois que je monte sur scène, je mets cet avenir en danger.”

Roth prévoit toujours de donner à ses fans le meilleur spectacle possible en janvier. “Je sais que lorsque je suis dans le public, que vous veniez avec un ukulélé ou une fanfare, tout ce que je vous demande, c’est de me donner tout ce que vous avez à donner”, a déclaré le chanteur de “Panama”. “C’est ce que j’ai fait ces 50 dernières années.”

Roth a déclaré que son propre groupe de sauvegarde était prêt à offrir aux fans de Van Halen des spectacles qui leur rappelleront les jours de gloire du groupe. “Nous l’apportons dans un style VH classique. Alex et moi sommes la seule version, c’était son message”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas d’autre variante. Il n’y a pas de flambeau passé. Il n’y a pas d’autre côté de cette pièce. C’est un Van Halen classique, in-your-face.”

Van Halen a sorti son premier album en 1978, avec Roth comme chanteur principal du groupe. Il quitte le groupe en 1985 et est remplacé par Sammy Hagar. Roth est revenu pour un bref passage en 1996 mais a rejoint le groupe en 2012. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre du groupe en 2007. Après la mort d’Eddie l’année dernière, son fils Wolfgang Van Halen a annoncé que le groupe ne reviendrait pas. Wolfgang tourne avec son propre groupe, Mammoth WVH, pendant l’été en ouverture de Guns N’ Roses.